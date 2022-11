Sofía Miranda no irá en lista electoral con Begoña Villacís pero seguirá en política sin descartar otras opciones

"Dejaba mi cargo de portavoz adjunta, un cargo que de facto ya se me había retirado", señala

La concejala delegada de Deporte en el Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda (Cs), ha manifestado este miércoles que no irá en ninguna lista electoral encabezada por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, a los comicios de 2023 pero sí continuará en el ejercicio de la política sin descartar otras opciones.

"He hecho un buen trabajo en Deporte, en el distrito de Barajas, me encanta y me apasiona mi trabajo y no me cierro ninguna puerta. Sé que esto causa mucho interés, pero a día de hoy estoy centrada en mi trabajo, y es lo único que pienso. Nunca he expresado mi interés de dejar la política, y no hay que cerrarse opciones", ha trasladado ante los periodistas desde Plaza de la Villa, a quienes ha confirmado que continúa en el Grupo Municipal de Cs.

Así se ha expresado Miranda tras conocerse que había renunciado al cargo de portavoz adjunta del Grupo Municipal de Ciudadanos, un cargo que asegura, "de facto" ya se la había retirado. "En los dos plenos del estado de la Ciudad yo intervine como portavoz adjunta, pero en el último ya no lo hice... entonces lo único que vine a decir (en la reunión del Grupo) es que dejaba mi cargo de portavoz adjunta, un cargo que de facto ya se me había retirado", ha explicado.

En este sentido, ha abundado en el hecho de que "en los últimos plenos, y en los temas que trataba como portavoz adjunta", no se le dio "la oportunidad de intervenir, por tanto era formalizar de forma honesta y leal esa retirada de confianza como portavoz adjunta".

Miranda se ha reconocido "dolida" por una "filtración de una reunión interna" que ve como "un ataque personal por alguien que tenga interés en un ataque". "Puede que haya personas que tienen intereses que yo desconozco; no entiendo de qué manera alguien ha pensado que poner palabras en mi boca y hacer públicas informaciones que no son ciertas son una buena idea, y no sé a qué intereses responden", ha abundado.