Sole Giménez, Nena Daconte, Hens y grupos rockeros, protagonistas musicales de este jueves en las Fiestas de San Isidro

Archivo - La cantante Sole Giménez durante la Gala de la 30º edición de los Premios Dial - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La música llenará de nuevo este jueves los diferentes escenarios por las Fiestas de San Isidro 2026 en la ciudad de Madrid con distintos estilos y artistas como Sole Giménez, Nena Daconte, Hens o variados grupos rockeros que actuarán en la jornada previa al día del patrón.

Los cuatro escenarios emblemáticos, la plaza Mayor, la Pradera de San Isidro, los jardines de las Vistillas y Matadero Madrid concentrarán la actividad musical de San Isidro.

En el más castizo de todos ellos, en la Pradera de San Isidro se podrá disfrutar este jueves de Vicente Calderón, que repasará las canciones de 'Cinco estrellas', y Rubén Pozo, con los temas de su último disco, '50town', en compañía de Los Chicos de la Curva.

Por su parte, la Plaza Mayor celebra este jueves, de 19.00 a 23.00 horas, el 60 aniversario de LOS40, la emisora que inventó la radiofórmula. Lo hará con un concierto homenaje de los artistas y canciones que ya son parte de la historia al haber conseguido el número uno de LOS40. Actuarán Miguel Ríos, Alejo Stivel, Sole Giménez, The Refrescos, Celtas Cortos, OBK, Amistades Peligrosas, Marilia, Nena Daconte y DePol.

En los jardines de las Vistillas, El Nuevo Madriz presentará al DJ Ruptura y a Pablito Tedeka, con dos estilos diferentes. Les sucederá en el escenario la artista y compositora madrileña Rebe, cuya música mezcla pop experimental, bedroom pop y dream pop con una estética vintage y onírica, y Hens, voz de la nueva ola del pop-rock español.

Matadero Madrid se convertirá en una verbena desde la caída de la tarde (del 14 al 17) con la música y el espectáculo de las orquestas Nuevo Versalles, Invictus, Gran Rockset y Panther Show.

Más allá de los grandes escenarios, la música de las Fiestas de San Isidro se escuchará por algunas de las salas más icónicas de la capital en 20 conciertos que se celebran hasta el 17 de mayo. Sonido Madrid en Vivo celebra su 8ª edición apostando por el talento emergente de jóvenes artistas y bandas que reflejan la diversidad de estilos de la escena actual.