MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid ha enviado este viernes una resolución a todos los centros educativos en la que se establecen unas nuevas instrucciones debido a la evolución de la expansión del coronavirus, según las cuales solo será precisa la presencia de personal en centros educativos para garantizar la atención educativa.

"La presente resolución conjunta tiene como objeto establecer la modalidad de teletrabajo de manera habitual como consecuencia de la situación y evolución del Coronavirus (COVID 19)", señala el documento, al que ha tenido acceso Europa Press.

En la anterior resolución sobre el cese de la actividad docente presencial se establecía que el personal docente, de administración y servicios y cualquier otro que preste servicio en los centros acudirá a los centros educativos de la forma habitual, aunque añadía que "se promoverá el sistema de teletrabajo".

Las nuevas instrucciones subrayan que "una vez que se hayan adoptado las medidas de atención educativa a distancia para el alumnado, la asistencia a los centros y servicios educativos sólo será precisa cuando deba garantizarse la continuidad de dicha atención educativa y la prestación de este servicio público".

Asimismo, indican que "se priorizará de forma generalizada la modalidad de teletrabajo desde el domicilio del trabajador" y "se evitará, siempre que sea posible, la celebración de reuniones presenciales, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias".

Para CC.OO., que ha solicitado a Inspección de Trabajo que ordene el cierre de los centros educativos, apelando a la ley de prevención de riesgos laborales, esta resolución "es un avance importante", en palabras de la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, Isabel Galvín.

En este sentido, considera que la Consejería que encabeza Enrique Ossorio se "hace eco" de sus demandas pero lamenta que "no dan orden clara de que no se acuda de forma presencial, ni se decreta con claridad la no realización de reuniones", algo que "es una irresponsabilidad" en la actual situación sanitaria.

"No mencionan si quiera la posibilidad de cierre de las instalaciones del centro cuando existan casos de coronavirus diagnosticados o susceptibles de estarlo" y "deja abierta la asistencia a los perfiles profesionales que no pueden hacer teletrabajo", ha apuntado.

Asimismo, rechaza que siguen dejando las decisiones "a la discrecionalidad de las direcciones de área", por lo que considera que las instrucciones "siguen siendo insuficientes y sin altura de miras".

"Por otra parte, se insiste en garantizar la actividad educativa pero se han suprimido contratos de escuelas infantiles de gestión indirecta o de los intérpretes de lengua de signos", ha agregado Galvín.

Actualmente, las estimaciones de CC.OO. establecen el porcentaje de teletrabajo en la mayoría de las enseñanzas por encima del 90 por ciento.