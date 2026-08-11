Somosierra, Buitrago y La Cabrera, las mejores opciones en la región para disfrutar del eclipse

Imagen de archivo de un eclipse solar. - CANAL EXTREMADURA

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Somosierra, Buitrago y La Cabrera son las mejores opciones en la región para disfrutar de un aconcimiento único como un eclipse total, cuando el último que se pudo ver en todo el país fue en agosto de 1905.

Canarias tuvo algo más de suerte: casi siete décadas han pasado desde la última vez que se pudo apreciar de manera total en las islas un eclipse solar, el 2 de octubre de 1959.

Más de 120 años después, volverá a ser posible apreciar este fenómeno astronómico en su totalidad en algunas zonas de la región. El eclipse total de Sol del 12 de agosto es el primero del Trío de Eclipses (2026-2027-2028), una secuencia sin precedentes que situará a España como epicentro astronómico mundial durante tres años consecutivos.

Este miércoles, aproximadamente las 20.30 horas, la Luna se situará entre el Sol y la Tierra, cubriendo el disco solar durante unos instantes, que variarán en función de la zona desde la que se observe este hecho, que provocará consigo la oscuridad del cielo mientras sucede.

Es por ello que miles de aficionados y curiosos tienen planeado acercarse a algunos de los municipios del norte de la Comunidad, donde la franja de totalidad --la zona donde el Sol quedará completamente oculto por la Luna--, será del 100%, entre los que destacan especialmente Somosierra, Buitrago del Lozoya y La Cabrera.

LA ZONA NORTE, LA MÁS COTIZADA

Somosierra supone el destino por excelencia para los que quieran aprovechar al máximo este acontecimiento, puesto que es la localidad madrileña donde más tiempo durará la oscuridad total, con 1 minuto y 28 segundos, según la herramienta impulsada por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, disponible en www.trioeclipses.es.

Por su parte, en Buitrago del Lozoya este hecho se prolongará durante 1 minuto y 19 segundos, convirtiendo así al municipio en uno en los que más tiempo perdurará en la Comunidad de Madrid. Asimsimo, Buitrago acogerá el 'Festival del Eclipse' en las piscinas de Riosequillo, con actividades familiares al aire libre y 'foodtrucks' a lo largo de toda la jornada, creando una combinación perfecta entre entretenimiento y duración del evento.

De cara a seguir este acontecimiento en un entorno más natural y tranquilo, otra de las alternativas más destacadas es La Cabrera, situado en un emplazamiento serrano y con buenas vistas al Oeste, por donde se dará el máximo del eclipse, durante 1 minuto y 13 segundos. Además, el Gobierno autonómico ha establecido aquí un punto de observación oficial, por lo que el Ayuntamiento repartirá gafas para disfrutar de manera segura.

Asimismo, destacan también otros enclaves privilegiados en los que se organizarán actividades para todos los públicos, como El Molar, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, Tres Cantos o el Puerto de Navacerrada, donde la franja de totalidad permanecerá entre 30 segundos y 1 minuto.

MÁS DEL 99% DEL SOL CUBIERTO EN MADRID CAPITAL

La ciudad de Madrid, así como buena parte del área metropolitana y del sur de la región, no alcanzará la oscuridad total. En la capital, no obstante, la Luna llegará a cubrir más del 99% del disco solar.

Al respecto, la vicealcaldesa, Inma Sanz, ha explicado este lunes que el Ayuntamiento no habilitará un punto de visionado oficial ni aumentará el stock de 50.000 gafas repartidas gratuitamente en bibliotecas y centros culturales al no haber "tiempo material para incrementar ese número".

"En nuestro caso no hay nada especial previsto porque no es en la ciudad de Madrid donde se prevé que vaya a haber un número de personas más relevante en ningún punto concreto, dado que no es en la ciudad donde se va a ver en totalidad", ha señalado.

AFECCIONES A LA MOVILIDAD Y RIESGO DE INCENDIOS

La movilidad el día del eclipse de Sol podría incrementarse entre un 30 y un 100 por ciento desde la zona de parcialidad hacia la zona de totalidad, produciéndose entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales en todo el territorio español, según han informado fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Por ello, la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha destacado la movilidad de personas, las posibles aglomeraciones y el riesgo de incendios como factores que convierten el eclipse del próximo día 12 de agosto en "un reto de seguridad logístico".

En este sentido, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha recomendado a los ciudadanos que acudan a alguno de los más de 50 puntos oficiales de observación habilitados ante el riesgo de que la "atomización" de los lugares de observación provoque incidentes, especialmente incendios en zonas naturales y forestales.

Martín ha explicado que el dispositivo de seguridad que se prepara para el eclipse tiene en cuenta una "atomización muy importante" respecto a los operativos habituales, ya que, además de los más de 50 puntos oficiales, pueden producirse concentraciones de personas en otros lugares elegidos individualmente para contemplar el fenómeno.

Además, ha informado que más de 1.700 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional velarán este miércoles por la seguridad de este histórico evento, que se sumarán a los cuerpos de policía local de los municipios así como a los voluntarios de Protección Civil de las localidades y de emergencias.

OBSERVAR EL ECLIPSE, SIEMPRE CON PROTECCIÓN

Por último, cabe recordar que, independientemente del lugar elegido para la observación del fenómeno, esta debe realizarse de manera segura en todo momento. Para mirar directamente al eclipse será necesario utilizar gafas especiales con certificación EN ISO 12312-2:2015 o instrumentos como telescopios, prismáticos y cámaras equipados con filtros solares certificados

Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente, al igual que los cristales ahumados o las radiografías, y tampoco debe observarse directamente a través del móvil o de una cámara que no disponga del filtro correspondiente.