El soterramiento de la A-5 ve "la luz al final del túnel" con el inicio de la urbanización en superficie - EUROPA PRESS

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El soterramiento de la A-5 ve "la luz al final del túnel", ha descrito el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, con el inicio de la urbanización en superficie del futuro Paseo Verde del Suroeste.

El Ayuntamiento de Madrid está ejecutando ya las obras la urbanización, que permitirán acabar en superficie con la barrera que suponía la autovía para los vecinos de los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, del distrito de Latina, separados desde 1968 de Campamento (Latina) y Casa de Campo (Moncloa-Aravaca).

"Se va acercando la finalización de esta obra", ha destacado. La "recta final" del soterramiento trae consigo desvíos provisionales y afecciones al tráfico para compatibilizar la ejecución de las infraestructuras previstas con la circulación del tráfico rodado.

Acompañado por el concejal de Latina, Alberto González, el delegado ha explicado que el viernes 23 de octubre la bifurcación de los carriles de salida existente en el tronco de la autovía que se sitúa a la altura de la calle de Illescas se modificará y pasarán a discurrir por ambos lados de la futura boca del túnel.

Esta reorganización temporal permitirá liberar el espacio necesario para ejecutar actuaciones como la reposición de la canalización de agua potable afectada por las obras, así como la construcción del vial definitivo en superficie.

"También hay que informar a los ciudadanos de que verán mayor actividad en superficie como consecuencia de que ya han comenzado las obras de urbanización del futuro Paseo Verde del Suroeste, con la ejecución del futuro corredor naturalizado que conectará con Madrid Río, la Casa de Campo y la Cuña Verde de Latina.

Supondrá la recuperación "casi de 100.000 metros cuadrados para todos los madrileños. Donde hasta ahora estaban ocupados por seis carriles y una autopista urbana tendrán estos vecinos del entorno de la avenida de Portugal y de la A-5 parques, zonas verdes, jardines".

La urbanización a lo largo de los 3,2 kilómetros del Paseo Verde del Suroeste ha comenzado en distintos tramos. Como ha indicado el delegado, por ahora se actúa en la configuración final de las vías reservadas a los vehículos de la zona, el carril bici, la base de la primera intervención de la M-30 y una zona verde cercana a la pasarela verde ciclista. Todo se ubica en los alrededores de la superficie que da cobijo a la entrada del túnel de tres kilómetros que conectará con la M-30 en la avenida de Portugal.

FUTUROS CORTES

A lo largo de la próxima semana el Ayuntamiento informará de los cortes que son necesarios llevar a cabo para el entronque del túnel con Calle 30. Como consecuencia de la demolición de las rampas de salida, que ahora están en servicio, y la unión de los dos túneles, el existente en Calle 30 y este nuevo soterramiento, habrá que llevar a cabo estos cortes de tráfico, ha adelantado Carabante.

Será en los próximos días, "para dar también la fecha definitiva de la apertura de este túnel" que, como avanzó ayer el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, será "a finales o principios del año que viene".

SACAR MÁS DE 80.000 VEHÍCULOS DE LA SUPERFICIE

Tras recorrer el ámbito, cerca de la calle Carabias y la avenida de Padre Piquer, Carabante ha descendido al interior del subterráneo, donde ha comprobado que el túnel ya cuenta con la apariencia casi final con la que se abrirá el paso a los vehículos antes de que termine el año, un hecho que supondrá eliminar de la superficie más de 80.000 vehículos que cruzan el asfalto a diario quedarán cubiertos por el subterráneo.

Su presencia se reducirá en un 90%, misma proporción que la contaminación a causa del tráfico rodado. En mayo concluyó la excavación del túnel y a finales de agosto, el Ayuntamiento culminó la obra civil del soterramiento de la A-5 con la ejecución total de los más de 8.000 pilotes que permiten la cimentación de las infraestructuras, se colocaron 5.800 metros lineales de tubería de drenaje para garantizar la correcta evacuación de aguas del túnel, se implantaron más de 5.700 metros lineales de acera con bordillo y se instalaron 71 vigas de gran longitud a lo largo de la obra.

En las paredes ya se han colocado los revestimientos para mejorar la luminosidad del subterráneo, reducir costes de mantenimiento y facilitar la limpieza o el control de filtraciones. También se han instalado buena parte de las luminarias y los ventiladores necesarios para esta obra subterránea compuesta por tres carriles por sentido en dos vanos.

Las labores en el interior del túnel se centran ahora en la implantación de instalaciones y acabados. A partir de noviembre, se procederá a la conexión del túnel con la M-30, mientras en superficie se compatibiliza con la urbanización que dará forma definitiva al Paseo Verde del Suroeste.