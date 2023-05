Sotomayor (Podemos) dice que a Carmena "le temblaron las piernas" con la Policía Municipal y que si gobierna la cambiará

El candidato a la alcaldía de Madrid por Unidas Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde (UP), Roberto Sotomayor, durante una entrevista para Europa Press, a 8 de mayo de 2023

El candidato a la alcaldía de Madrid por Unidas Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde (UP), Roberto Sotomayor, durante una entrevista para Europa Press, a 8 de mayo de 2023 - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos, IU y Alianza Verde a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha asegurado que al Gobierno de Manuela Carmena "le temblaron las piernas" con la Policía Municipal y, si gobierna, cambiará su estructura y modelo.

En una entrevista concedida a Europa Press, Sotomayor ha señalado que durante la etapa de Ahora Madrid "no se hicieron las reformas necesarias y se quedaron cosas en el camino", como en el caso del Cuerpo Local.

El aspirante municipal de Podemos ha señalado que la Policía Municipal es un Cuerpo de naturaleza civil para "la atención al ciudadano", que él reivindica por ejemplo para inspeccionar los pisos turísticos ilegales o las casas de apuestas.

"Hace falta una remodelación en el Cuerpo Municipal de Policía, donde haya más transparencia, por ejemplo, en las oposiciones internas. Ha habido un escándalo tremendo de corrupción en la Policía y ha pasado desapercibido y nadie ha pedido responsabilidades al Ayuntamiento de Madrid y al señor Martínez-Almeida", ha añadido.

Sotomayor ha reivindicado una Policía Municipal "de todos y todas y no solo del alcalde, que utiliza ese Cuerpo para multar a los vecinos que hacen una consulta popular sobre la sanidad pública". "Es una indecencia y un insulto no solamente al propio Cuerpo policial, sino a los usuarios, a los propios ciudadanos", ha indicado.

El candidato de la formación 'morada' cambiaría las funciones de la Policía Municipal para que se centrará en atención ciudadana y no tanto en seguridad ciudadana, porque eso es competencia de la Policía Nacional. También quiere destinar más efectivos a determinadas unidades, como la de Diversidad, "que solo cuenta con 6 agentes".

MÁS INSPECTORES

En este sentido, también considera necesario que se aumenten, por ejemplo, las inspecciones para controlar la actividad de viviendas turísticas con de un plan concreto que supervise esta actividad.

"Han echado a los vecinos de nuestros barrios con un gentrificación pura y dura. A mí me parece muy bien que vengan turistas, pero con una regulación, no con este desmadre, porque no hay inspectores. Se requieren más inspectores y una regulación para acabar con que haya tanta proliferación de casas o pisos turísticos", ha reclamado.

Pero para ello, ve necesario determinar como zona altamente tensionada el distrito Centro de Madrid, donde se concentra el 99% de las viviendas turísticas ilegales en la capital. Y por supuesto darle voz a los vecinos, que están hartos y cansados de este fenómeno, como en Lavapiés".

En cuanto al problema de acceso a la vivienda en general, Sotomayor ha defendido la Ley estatal de Vivienda, y ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que la cumpla, "porque ahora está en rebeldía".