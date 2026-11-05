El sueldo de Almeida podría superar los 120.000 euros en 2027 de aprobarse el decreto de 4,5% para trabajadores públicos

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz; el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sueldo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, podría superar los 120.000 euros brutos en 2027 de aprobarse el decreto que prevé un aumento retributivo del 4,5% para funcionarios y trabajadores públicos.

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha confirmado en la rueda de prensa de presentación del proyecto de presupuestos para 2027 que al alcalde se le aplicaría "lo que va para todo el resto de funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Madrid".

El Capítulo I del presupuesto (gastos de personal) se incrementa en 163,8 millones de euros, hasta los 2.315 millones, un 7,6% más que en el año 2026, lo que permitirá pagar el incremento retributivo del 4,5% de los empleados municipales.

Hidalgo ha puesto el foco en la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2023, algo que "siempre genera incertidumbre". "Estamos acostumbrados desgraciadamente a hacer los presupuestos sin PGE y lo que hemos hecho ha sido hacer las previsiones teniendo en cuenta los diferentes informes económicos de todos los entes", ha explicado la edil.

La Hacienda municipal sí ha previsto la subida para los funcionarios del 4,5% aunque ha lanzado un aviso. "Si no hay Presupuesto (del Estado) o no hay un decreto que lo apruebe, nosotros no lo podemos aplicar porque es normativa básica. Tiene que haber un decreto en el cual se desarrollen esas entregas que le hace el Estado y que corresponden a los ayuntamientos en base al sistema de financiación", ha detallado la experta.

Según el Portal de Transparencia municipal, el sueldo bruto del alcalde en 2026 es de 115.721,64 euros. En la versión regional, el portal fija el de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en 103.090,32 euros. Está congelado y en el proyecto de presupuestos de 2027 no aplica la subida del IPC, han indicado fuentes regionales, que sí apuntan al potencial incremento del 4,5% para los consejeros del Gobierno, en función del decreto a aprobar.