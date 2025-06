El Supremo retrasa el desarrollo urbanístico del futuro barrio de Valgrande de Alcobendas

La Junta de Compensación lamenta que se retrase el proyecto, que acumula "25 años de trabajo, de inversión y de ilusión"

El Tribunal Supremo ha avalado el proyecto urbanístico del futuro barrio de Valgrande de Alcobendas con el que se prevé la creación de 8.600 viviendas, pero retrasa su desarrollo urbanístico por un defecto técnico al apreciarse un error en la evaluación ambiental estratégica de un caballón o montaña artificial.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que los magistrados desestiman los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Alcobendas, la Junta de Compensación del Sector S-1 del PGOU de Alcobendas; y la Universidad Politécnica de Madrid, entre otras, contra una sentencia, de octubre de 2022, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El Tribunal Superior de Madrid estimó la impugnación directa del Plan Parcial del Sector S-1 'Los Carriles' y del Plan Especial de Infraestructuras, declarando la nulidad tanto del Plan Parcial como Plan Especial de Infraestructuras por considerar no conformes a derecho las evaluaciones ambientales practicadas.

La Sala expone que un caballón o montaña artificial de tal envergadura --con una longitud media de 1.300 metros, pudiendo llegar hasta 22 metros de altura con arbolado-- requiere "una evaluación ambiental estratégica específica, no pudiendo entenderse satisfecha tal exigencia con las evaluaciones ambientales practicadas, pues tal concreta actuación no se sometió a debida consideración del órgano ambiental, no habiendo podido ser evaluada por el mismo".

En un comunicado, la Junta de Compensación señala que va a estudiar el fallo a fondo para, a partir de esta resolución, adoptar las medidas que sean necesarias para impulsar este proyecto.

NUEVO PLAN PARCIAL

En este sentido, ha avanzado que ya dispone de un nuevo plan parcial, aprobado de forma inicial por el Ayuntamiento de Alcobendas desde el 20 de agosto de 2024, que sustituirá al que se invalida ahora --subsanando así el defecto técnico en la evaluación ambiental estratégica que el alto tribunal ha apreciado en la construcción de un caballón--, para que pueda estar en vigor antes de finales de 2025.

"Respetamos y acatamos la sentencia, como no puede ser de otra forma, pero al mismo tiempo reafirmamos nuestro compromiso con el proyecto.

Porque es viable, sostenible y necesario", ha explicado el presidente de la Junta de Compensación de Valgrande, Rafael Olabarri.

Así, recuerda que, en cuanto a lo esencial del plan parcial de 2019, la sentencia avala el planeamiento, que no cambia en absoluto, del mismo modo que fue avalado por el TSJM.

"La sentencia se refiere exclusivamente a la incorrecta tramitación ambiental de una parte accesoria del plan parcial, a saber, la ejecución de un caballón de tierras que se diseñó por razones de protección paisajística", agrega.

En este sentido, el presidente de la Junta de Compensación de Valgrande ha destacado que "la construcción de 8.600 viviendas, las extensísimas zonas verdes, el trazado de la vialidad, las parcelas de equipamiento, todo ello sigue contando con la conformidad del Ayuntamiento de Alcobendas, la Comunidad de Madrid y de los más altos tribunales de justicia de nuestro país".

"No vamos a parar hasta dar una solución a la legítima demanda de los vecinos de Alcobendas, que necesitan vivienda y están mayoritariamente a favor del proyecto", destaca.

EL GRAVE PERJUICIO ECONÓMICO Y SOCIAL

La Junta de Compensación de Valgrande considera fundamental que los ciudadanos conozcan la realidad que viven desarrollos urbanos como éste y lamenta que se retrase este proyecto.

"Una actuación que acumula 25 años de trabajo, de inversión y de ilusión, no sólo de los que forman parte del proyecto -entre los que hay diferentes perfiles de propietarios entre empresas, inversores y hasta el propio Ayuntamiento de Alcobendas-, sino y sobre todo para las miles de personas que están interesadas en el mismo, y que se sitúan entre los mayores damnificados de que se vaya a retrasar", ha subrayado Olabarri.

Tras ello, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya les dio la razón en primera instancia hace casi tres años, en 11 de los 12 recursos que fueron interpuestos contra el proyecto.

El presidente de la Junta de Compensación de Valgrande ha reconocido que decisiones judiciales así causan "un grave perjuicio económico y social para todos, y agravan el problema de la vivienda, primera preocupación de los españoles, según el CIS".

A su juicio, causan "un grave perjuicio al Ayuntamiento de Alcobendas que, desde hace décadas y con el apoyo de los partidos que hoy representan a 26 de los 27 concejales, viene intentando impulsar este proyecto de ciudad, respaldado mayoritariamente por los ciudadanos, como solución a la falta de oferta de vivienda y el encarecimiento de la misma en el municipio".