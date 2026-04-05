La tamborrada en la Plaza Mayor pone el broche final este Domingo de Resurrección a la Semana Santa en Madrid

Archivo - Archivo.- Tamborrada en la Plaza Mayor - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tradicional tamborrada de la Plaza Mayor a cargo de la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz (Zaragoza) pondrá el broche final a la Semana Santa madrileña este Domingo de Resurrección.

Una vez finalizadas las procesiones, la Tamborrada de Resurrección tendrá lugar a partir de las 13.00 horas en la Plaza Mayor, con centenares de tambores sonando al unísono.

Organizada por la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo, partirá del Monasterio Jerónimo del Corpus Christi, el Convento de las Carboneras (Plaza Conde de Miranda). Desde allí recorre la calle Puñonrostro, calle San Justo, calle del Cordón, Plaza de la Villa, calle Mayor y calle Ciudad Rodrigo hasta llegar a la Plaza Mayor, donde repicantes y tamboreros harán atronar sus tambores durante una hora.