'¿Te desnudarías delante de ellos?', la campaña regional para concienciar a jóvenes sobre riesgos de pornografía digital

Comunidad invierte 1 millón en una campaña que busca concienciar a jóvenes sobre los riesgos de la pornografía digital - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha invertido un millón de euros en una campaña que pretende "prevenir" y "sensibilizar" a los adolescentes sobre los riesgos que conlleva la pornografía digital y que llevará por lema '¿Te desnudarías delante de ellos?'.

"Es una campaña dirigida a los jóvenes, especialmente a las chicas adolescentes, porque queremos que respeten y que valoren su cuerpo, su intimidad y su dignidad", ha expresado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad, Ana Dávila, este lunes en la presentación de la iniciativa.

El cartel muestra una imagen de varios hombres, de diferentes edades, con unos rostros "serios" e "intimidantes". De fondo una calle de Madrid y la pregunta '¿Te desnudarías delante de ellos?'. "El cartel busca una reacción emocional inmediata", ha señalado la directora general de la Mujer, Patricia Reyes.

Durante la presentación se ha subrayado la importancia de que compartir contenido íntimo en redes sociales genera una "falsa sensación de seguridad y control" y convierte el cuerpo en "una mercancía". También se ha hecho hincapié en que se comparten imágenes sin saber quién lo va a ver y dónde puede acabar.

El objetivo de esta actividad, como ha explicado Reyes Rivera, es alertar sobre los riesgos "reales" que implica el entorno digital. Asimismo, ha advertido del crecimiento "exponencial" del uso de plataformas en las que se comparte contenido sexual, entre perfiles cada vez "más jóvenes".

SEXTING, SEXTORSIÓN O GROOMING

Estos riesgos se suman al aumento de plataformas que invitan a compartir contenido "exclusivo" a cambio de dinero y que esconden formas de explotación y control. "Han crecido los casos de extorsión digital, de acoso o de chantaje sexual. Detrás, incluso hay redes mafiosas que pretenden captar a jóvenes para la trata con fines de explotación sexual", ha añadido.

En la misma línea, Dávila ha detallado que más del 90% de los adolescentes entre 12 y 17 años utilizan las redes sociales "cada día". Además, uno de cada tres jóvenes reconoce haber compartido fotos personales con su pareja y casi la mitad ha recibido contenido sexual sin haberlo pedido.

"Muchas chicas afirman que se sienten presionadas para mostrarse más atractivas o sensuales, por miedo al rechazo o al juicio de los demás. Ponen así en riesgo su autoestima y puede afectar a su identidad y a su seguridad", ha señalado la consejera.

Por su parte, el coordinador del Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas (SAAT), Pedro Coba Yerpes, ha destacado que lo más preocupante aparte del sexting, la sextorsión o el grooming, es que los chicos consumen pornografía por "múltiples canales" que no buscan. Esto implica que sus relaciones en el ámbito afectivo-sexual se desarrollan según lo que ven en estas plataformas.

PROGENITORES COMO FIGURAS DE APOYO

Coba Yerpes ha señalado que es fundamental que los padres trabajen en la confianza con los adolescentes. El experto ha indicado que los progenitores, a veces, tienen "miedo" de sacar determinados temas por ser "comprometidos", pero que deben hablar con "claridad" con sus hijos y no "escandalizarse".

Por su parte, una de las educadoras sociales del SAAT, Irene Gómez, ha añadido que es muy importante que los padres conozcan la existencia de estos peligros y que entiendan que en la adolescencia aparecen unos componentes "nuevos" como son el deseo, la curiosidad o la excitación.

Como parte de la prevención, el SAAT trabaja en centros educativos impartiendo talleres con los adolescentes y tratando como temas principales la relación afectivo-sexual y las herramientas de autoprotección en el entorno digital.

NUEVO CENTRO ANTE LA EXPOSICIÓN DE MENORES A LA PORNOGRAFÍA

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha en 2026 un nuevo centro público especializado para el tratamiento de menores expuestos a situaciones de riesgo por acceder a la pornografía o que estén envueltos en problemas de violencia.

La directora general de Infancia, Silvia Valmaña, ha indicado que a través de las redes sociales se están llevando a cabo captaciones por parte de bandas u otros grupos violentos.

Este nuevo recurso contará con profesionales que desarrollarán programas de atención e intervención psicológica y social con el fin de ayudar al menor y a sus familiares. También se atenderá a los menores de edad que pueden llegar a ser agresores sin ser conscientes de ello. "Con una intervención a tiempo podemos recuperar ciudadanos sanos, capaces de mantener relaciones saludables", ha concluido.

La región cuenta, además, con dos centros de crisis de 24 horas, uno de ellos con ocho plazas residenciales. Asimismo, se han incluido dentro de la Red de Atención a Víctimas un espacio dedicado a mujeres que quieren dejar la prostitución y otro especializado para víctimas de violencia con discapacidad intelectual.

Dávila ha recordado que en 2009 se abrió el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (CIMASCAM) y que antes de finalizar el año estará disponible el centro para hombres víctimas de violencia sexual.