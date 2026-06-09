Teatro aéreo, marionetas gigantes y dos estrenos absolutos abren este fin de semana el 25º Festival Clásicos en Alcalá

'La Doncella Guerrera', De Tropos, Teatro De Títeres - CLÁSICOS EN ALCALÁ

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 25º Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, Clásicos en Alcalá, alzará el telón este viernes en la ciudad complutense con teatro aéreo, marionetas gigantes, pasacalles musicales y dos estrenos absolutos durante el fin de semana: 'Los locos de Valencia', en versión de José Luis Alonso de Santos y dirección de Pepa Pedroche, y 'Amor es más laberinto', dirigida por Abel González Melo.

Esta cita cultural organizada por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares celebra este año su 25º aniversario entre el 12 de junio al 5 de julio. Para abrir boca, la jornada inaugural será gratuita, abierta a todos los públicos y reunirá a seis compañías en las calles del casco histórico.

En un comunicado, la organización del festival ha apuntado que la fiesta comenzará a las 20.30 horas junto a InfoClásicos, la oficina de información del festival situada en la plaza de Cervantes, con un singular triciclo-fotomatón de Lisard Cabarroques que permitirá a los asistentes llevarse una tira fotográfica impresa al momento como recuerdo de esta edición.

A partir de ahí, la plaza de Cervantes y sus jardines se convertirán en escenario de 'De fanfarrias y maravillas', de Arlequina y Pablo Méndez, una propuesta pensada como un lienzo en movimiento habitado por criaturas exóticas.

También tomará las calles 'La alcarabía de los clásicos', de la compañía generacionARTes, dirigida por Rodrigo Puertas, que invita al público a sumarse a una celebración de los libros, las letras y la literatura con aire de farra barroca, música y danza popular.

Por su parte, la Banda Sinfónica Complutense, dirigida por Marcos Gómez Bachiller, pondrá el ritmo con 'Marcha barroca', un pasacalles en formato brass band que recorrerá el tramo entre la Plaza de San Diego y el Templete de la plaza de Cervantes con instrumentos de viento, metal y percusión.

Uno de los momentos más llamativos de la tarde llegará con 'Big Dancers', de El Carromato, un espectáculo de marionetas gigantes de cuatro metros de altura, iluminadas con efectos led, que invitarán al público a bailar.

La fiesta culminará con 'Quixote', de Grupo Puja!, una propuesta de teatro aéreo creada por Gema Segura y Luciano Trevignani que eleva las figuras de Don Quijote y Sancho Panza para acercar al público el mito más universal de la literatura española.

DOS ESTRENOS ABSOLUTOS EL PRIMER FIN DE SEMANA

El primer fin de semana de Clásicos en Alcalá estará marcado además por dos estrenos absolutos. Por un lado, el Teatro Salón Cervantes acogerá 'Los locos de Valencia', de Lope de Vega, en versión de José Luis Alonso de Santos y dirección de Pepa Pedroche.

La producción, impulsada por la Comunidad de Madrid para Teatros del Canal junto a Clubmedia Network y el Complejo del Teatro San Martín de Buenos Aires, contará en su reparto con Arturo Querejeta, Ángeles Martín, Daniel Muriel y Jacobo Dicenta, entre otros.

En 'Los locos de Valencia', Floriano, que cree haber matado a un príncipe, huye a Valencia, donde su amigo Valerio le aconseja fingirse loco e ingresar en un hospital para evitar a la justicia. Allí conoce a Elvira, de quien se enamora perdidamente, internada tras ser engañada y abandonada por un criado. Entre los pacientes, marcados por males de amor, se entrecruzan historias en las que se confunden locura y realidad.

El otro estreno absoluto será 'Amor es más laberinto', de Sor Juana Inés de la Cruz y Fray Juan de Guevara, con versión y dirección de Abel González Melo. La coproducción del Teatro de la Abadía con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Coordinación Nacional de Teatro y la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) podrá verse en el Corral de Comedias.

La obra, de raíz mitológica, sitúa al espectador en la isla de Creta, donde el rey Minos exige que jóvenes atenienses sean entregados al Minotauro. Entre ellos está Teseo, pero Ariadna y Fedra, hijas del rey, se enamoran de él y tratarán de salvarlo, dando pie a una sucesión de equívocos y enredos.

Esta coproducción internacional celebra los 375 años de Sor Juana Inés de la Cruz, los 25 años de Clásicos en Alcalá y los 80 años del INBAL.

MÁS TEATRO, TÍTERES, TALLERES Y FOLCLORE MEXICANO

La programación del primer fin de semana incluirá también 'Quijotescas', de Teatro Yeses, que podrá verse el día 13 en el Auditorio de Gilitos. Con texto de Julieta Soria y dirección de Elena Cánovas, la obra presenta a doña Juana, una mujer del siglo XVII que decide no esperar a que otros escriban su destino y sale a "desfacer entuertos" junto a sus criadas, a las que nombra escuderas.

También el sábado, el Hospital de Antezana acogerá 'Dos pasos entre lo que fuimos y lo que somos', de la compañía Maru-Jasp, una propuesta a partir de Lope de Rueda que muestra cómo el hambre y el engaño pueden convertirse en motores de la acción humana.

Las familias tendrán también su espacio con 'Pinta los Clásicos', un taller ideado y dirigido por Ricard Torrens que se celebrará las mañanas del sábado y domingo en el casco histórico. Los participantes podrán colorear grandes lienzos de papel con autores, personajes y escenas del Siglo de Oro.

También por el casco histórico desfilarán los artistas de 'Viva México!!!', a cargo del grupo Leyendas de México, acompañado por Mariachis Reyes, con música en directo, bailes y una muestra de distintas regiones del país.

Para los más pequeños, el Auditorio de Gilitos acogerá la mañana del domingo 'La doncella guerrera', de Tropos, Teatro de Títeres, una propuesta basada en el romance tradicional recogido por Menéndez Pidal sobre una joven que se disfraza de hombre para acudir a la guerra en lugar de su padre.

25º ANIVERSARIO DE CLÁSICOS

La 25º edición del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos en Alcalá reunirá cerca de 60 propuestas escénicas, artistas de 16 países y más de 25 estrenos.

El certamen volverá a convertir Alcalá de Henares en un gran escenario para las artes escénicas, con programación en espacios teatrales y monumentales, tanto interiores como al aire libre, y con teatro, música, danza, circo, títeres y teatro de calle.

La programación incluirá textos de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Sor Juana Inés de la Cruz, Ana Caro de Mallén, Tirso de Molina, Cervantes, Lope de Rueda, Moreto, Góngora o Quevedo, junto a autores menos frecuentados como Sor Marcela de San Félix, Garcilaso de la Vega o el Arcipreste de Hita.

A ellos se suman nombres contemporáneos como José Luis Alonso de Santos, Xus de la Cruz, Julieta Soria, Juan Carlos Rubio, Fernando Sansegundo, Esther Berzal, Noelia Pérez, Alfonso Plou, Abel González Melo, Ana García D'Atri, Laura Ferrer o Fernando Fernán Gómez.