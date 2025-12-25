El Teatro Encantado de Madrid invita a celebrar estas Navidades con Woody Aragón, Shiro y otros grandes ilusionistas

El Teatro Encantado, en Teatro Encantado, en el barrio de Acacias, en el distrito de Arganzuela - TURISMO MADRID

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La magia de cerca se convierte en una de las propuestas más originales para estas Navidades en el Teatro Encantado de Madrid, en el distrito de Arganzuela, con Woody Aragón, Shiro y otros grandes ilusionistas del panorama nacional e internacional.

"Puede ser el plan perfecto para aquellos que quieran algo original y diferente, fuera de los típicos mercados y musicales navideños", apunta la directora del teatro, Naka Márquez.

Este espacio de la capital, en el 'eje cultural' de Madrid Río, celebra este año su 14º aniversario ofreciendo a los madrileños la posibilidad de disfrutar de ilusionismo de primer nivel en un espacio íntimo con apenas 40 butacas.

Así, el público podrá disfrutar durante estas fechas de la magia de cerca en todas sus variantes, como cartomagia, mentalismo sensorial o numismagia, así como magia musical, humorística o filosófica.

Entre las propuestas más destacadas para los próximos días se encuentra 'La gran timba' de Woody Aragón, un formato VIP en el que hasta ocho personas pueden sentarse a un palmo del reconocido mago.

Aragón, tres veces Mago del Año por la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood y doble Campeón Mundial de Cartomagia de la Federación Internacional de Sociedades Mágicas (FISM), actuará el 29 de diciembre y el 8 de enero. Además, el 27 de diciembre ofrecerá su espectáculo 'Spoiler'.

Shiro ofrece por su parte 'Mentalismo Sensorial', una propuesta que aplica esta disciplina a los cinco sentidos y que se podrá ver hasta este viernes, 26 de diciembre. Asimismo, Jerry Zhang presenta 'Made in Chiña', espectáculo cómico y caótico que combina magia y humor, este sábado, 27 de diciembre.

El Teatro Encantado también mantiene en cartel la magia familiar los fines de semana, con funciones a las 12 y 17 horas, que incluyen espectáculos como 'Super superstición' del Trío Magia Majara, 'Abrakidabra' de Alejandro Horcajo y 'Empapados de magia' de Eneko. Se aplican precios especiales para niños hasta ocho años.

Toda la programación puede consultarse en Teatroencantado.com, con entradas disponibles también en Atrápalo y descuentos anticipados para niños.