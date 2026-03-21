El tejo del arroyo de Barahondillo, en Rascafría, se convierte en el más longevo de la Comunidad con sus más de mil años

La Comunidad de Madrid aumenta un 30% su aportación a la asistencia especializada para la preservación de 283 árboles singulares - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tejo del arroyo de Barahondillo, en Rascafría, se mantiene como el más longevo de la Comunidad de Madrid con sus más de mil años de vida, ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado cuando este sábado se celebra el Día Internacional de los Bosques.

La Comunidad de Madrid aumentará en un 30% su aportación a la asistencia técnica especializada en el cuidado y en la preservación de los 283 árboles singulares registrados en el Catálogo Regional de Especies Amenazas de Fauna y Flora. De esta forma, el presupuesto pasa de 33.844 euros en 2025 a 43.102 para los próximos doce meses.

Hasta el momento, los técnicos hacían un seguimiento de su evolución interviniendo únicamente en caso necesario. Esto se va a completar con otras actuaciones para asegurar su estabilidad y adecuado estado sanitario, alargando su vida lo máximo posible.

En concreto, se va a realizar una evaluación precisa, mecánica y fisiológica de los árboles, aplicando herramientas específicas de arboricultura y simulaciones digitales. También se van a construir plataformas elevadoras alrededor para podas o elementos de sujeción, además de mejorar el suelo con el objetivo de estimular su regeneración.

El Catálogo de Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid cuenta también con una amplia representatividad de especies, con cerca de cien diferentes. Todos están identificados en el terreno por una señal de piedra numerada y los más destacados incluyen un cartel con sus características e historia.

EL MÁS ALTO, UN PLÁTANO DE TRINIDAD EN ARANJUEZ DE 47 METROS

El Ejecutivo autonómico recuerda que la colaboración ciudadana es clave para su conservación, por lo que recomienda no acercarse a ellos, ni abrazarlos, llevarse ramas o hacer fuego a su alrededor.

El tejo del arroyo de Barahondillo, en Rascafría, es el más antiguo de la región, ya que supera los mil años. El más alto es el Plátano de la Trinidad, que se encuentra en el Jardín del Príncipe, en Aranjuez, con 47,5 metros, seguido de la Secuoya Gigante de la Casita del Príncipe, en El Escorial, con 41,5, y el Ahuehuete de los Chinescos, también en Aranjuez, con 41.

Los de mayor perímetro son la secuoya de El Escorial, con 9,2 metros; el Roble Viejo de El Chaparral, en Montejo de la Sierra, con 9,15, y el Plátano Mellizo del Jardín del Príncipe con 8,21.

BANCO DE GERMOPLASMA DE FLORA SILVESTRE

El Banco de Germoplasma de Flora Silvestre (Biformad) conserva y garantiza la diversidad genética vegetal de la región. Situado en el vivero forestal del Instituto Madrileño de Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra) de Arganda del Rey, recoge semillas y muestras de plantas forestales y especies arbóreas que, por causas climáticas o humanas o bien por la amenaza de plagas y enfermedades, ven alterado su hábitat y podrían desaparecer.

Este reservorio permite proteger la diversidad genética de forma que, si alguna de las poblaciones finalmente desapareciera, se podrían reintroducir en el medio natural. Actualmente conserva 774 muestras de 282 especies, de las que 178 tienen algún tipo de protección, entre ellas 114 árboles singulares.