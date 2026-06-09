Telemadrid reivindica la tauromaquia como "estratégica" en su programación y superará 50 festejos retransmitidos en 2026

Archivo - Morante de la Puebla toreando durante la corrida de toros en Las Ventas en 2021 - Jose Velasco - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Radio Televisión Madrid, José Antonio Sánchez, ha calificado esta mañana la tauromaquia como "estratégica" en su programación y estima que superará los 50 festejos retransmitidos en 2026.

Así lo ha precisado en la Comisión del ramo de la Asamblea, donde ha detallado que en 2023 se emitieron un total de 33 festejos, uno más en 2024, y llegaron a los 46 el pasado año.

Ha recordado como desde el año pasado emite completa la Feria de San Isidro, que congrega a lo largo de un mes a "las principales figuras y ganaderías del mundo del toro".

"Además, es un evento que produce un importante impacto turístico y económico en la región. La tauromaquia se ha convertido en un contenido estratégico en Radio Televisión Madrid no sólo por la emisión de los diversos festejos y por la gran acogida que obtiene año tras año por parte de los espectadores, sino también porque está presente de manera transversal en otros programas, tanto en formativos como en magazines diarios o en programas", ha destacado el director general.

Sánchez ha reivindicado que además de a la plaza de Las Ventas el mundo del toro ha dado visibilidad en 2026 a localidades como San Agustín de Guadalix, Miraflores de la Sierra, Algete, Valdelicha, Colmenar de Oreja, Valdemoro; a las que se sumarán en junio y julio localidades como Daganzo, Moralzarzal o Villarejo de Salvanés.

Ha proseguido indicando que el 7 de junio a falta de la última corrida del día 14, la Feria de San Isidro está promediando en este 2026 el 11% de cuota, con 110.000 espectadores de audiencia media por festejo y 258.000 contactos. La cobertura o contactos acumulado de la feria hasta el momento está siendo de 1.590.000 espectadores, el 23% de los madrileños.

Además, ha puesto en el foco la nueva OTT lanzada por Telemadrid el 2 de mayo, donde la tauromaquia ha sido "un reclamo". La platafoma desde su estreno ha alcanzado los 2 millones de espectadores y más de 80 millones de minutos vistos, de los que el 43,1% de las visualizacioens responden al mundo del toro.

Sánchez ha dado cuenta de que esta temporada se ha impulsado la producción de una serie de cuatro capítulos llamada 'Huella Taurina' que propone a los espectadores un recorrido por distintos espacios de la Comunidad de Madrid vinculado con la tauromaquia.

También se ha impulsado un documental titulado 'Madrid Cantera Taurina' que es un programa que se adentra en el día a día de las escuelas taurinas radicadas en la Comunidad de Madrid para "acompañar a jóvenes alumnos en sus primeros pasos dentro del toreo".