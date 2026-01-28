Temporal.- AMP.- Cortada la A-6 desde Guadarrama hasta Aravaca, con vehículos atrapados

Vehículos parados en la A-6 - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-6 (Madrid-A Coruña) ha sido cortada al tráfico rodado la mañana de este miércoles entre Guadarrama y Aravaca debido a labores de limpieza de la vía por la copiosa nevada en la zona norte de la región, lo que está provocando que decenas de vehículos hayan quedado atrapados en la zona.

Con datos de las 10.15 horas, la A-6 estaba intransitable en ese tramo, con vehículos embalsados principalmente en la zona de Torrelodones y Galapagar, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La nieve caída durante la primera parte de la mañana ha hecho impracticable la circulación en la zona entre El Plantío y los límitres con las provincias de Segovia y Ávila, por lo que se ha procedido al corte de la vía para facilitar el trabajo de las máquinas quitanieves en la zona.

También han amanecido con problemas circulatorios otras vías de la red principal. Así, había nivel rojo, con uso obligatorio de cadenas, para transitar por la A-1 (Madrid-Burgos), en la zona de Somosierra, con afecciones al tráfico entre el kilómetro 30 y el 100, y en la M-607, a la altura de Colmenar Viejo. Igualmente, en la autopista AP-6, entre Guadarrama y Gudillos, ya en la provincia de Segovia.

El uso de cadenas también era obligatorio en todos los puertos de montaña desde primera hora de la mañana ante la nieve caída en la región, fundamentalmente en la zona oeste.

Otras vías presentaban restricciones para la circulación de camiones, con nivel amarillo, como la M-50, a la altura de Boadilla. Desde la DGT se ha recomendado evitar el uso de vehículo privado para desplazarse por la zona norte de la región.

La Dirección General de Carreteras mantiene activado un operativo de 90 profesionales y 30 máquinas quitanieves, que trabajan de manera continua para garantizar la vialidad y mantener las carreteras regionales en las mejores condiciones posibles de seguridad, han apuntado fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

AFECTACIÓN EN LÍNEAS DE AUTOBÚS INTERURBANAS

Además, un centenar de líneas de autobús interurbano están sufriendo graves incidencias, con bloqueos, desvíos, suspensiones de servicio y dificultades para completar sus recorridos habituales, principalmente en la zona norte y oeste, según han apuntado a Europa Press fuentes del CRTM.

Se trata fundamentalmente de las líneas que circulan por el corredor de la A-1 y la A-6, así como por la M-607 y la M-501. Entre los municipios más afectados se encuentran, entre otros: San Agustín de Guadalix, El Molar, Lozoyuela, La Cabrera y su entorno, Las Rozas, Majadahonda, La Matas, Villanueva de la Cañada, Horcajo de la Sierra, Buitrago del Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Moralzarzal, Hoyo de Manzanares, Chapinería, Colmenar Viejo y Tres Cantos.