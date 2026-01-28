Temporal.- Cortada la A-6 desde Guadarrama hasta Aravaca, con vehículos atrapados

Vehículos parados en la A-6 - EUROPA PRESS

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-6 (Madrid-A Coruña) ha sido cortada al tráfico rodado la mañana de este miércoles entre Guadarrama y Aravaca debido a labores de limpieza de la vía por la copiosa nevada en la zona norte de la región, lo que está provocando que decenas de vehículos hayan quedado atrapados en la zona.

Con datos de las 10.15 horas, la A-6 estaba intransitable en ese tramo, con vehículos embalsados principalmente en la zona de Torrelodones y Galapagar, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Asimismo, había nivel rojo, con uso obligatorio de cadenas, para transitar por la A-1 (Madrid-Burgos), en Somosierra, y en la M-607, a la altura de Colmenar Viejo. Igualmente, en la autopista AP-6, entre Guadarrama y Gudillos, ya en la provincia de Segovia.

Otras vías presentaban restricciones para la circulación de camiones, con nivel amarillo, como la M-50, a la altura de Boadilla. Desde la DGT se ha recomendado evitar el uso de vehículo privado para desplazarse por la zona norte de la región.