Los terrenos de Roca en Alcalá se transformarán en un ecobarrio de 3.000 viviendas y 80.000 m2 de zonas verdes

El proyecto para transformar Roca en un nuevo barrio incluye plazas, zonas peatonales, comerciales y estanciales. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE HENARES 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), ha presentado este miércoles el proyecto de transformación de los terrenos de la antigua fábrica de Roca en un nuevo ecobarrio que contará con más de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes, unas 3.000 viviendas, zonas comerciales y peatonales, 400 plazas de aparcamientos y un edificio multiusos.

En palabras de Piquet, el Gobierno da así el "primer paso" para recuperar para los vecinos uno de los enclaves "más determinantes" de Alcalá, con el proyecto "más importante" de las últimas décadas y que "transformará, cohesionará y vertebrará" la ciudad.

"Roca está en el corazón de Alcalá. Si transformamos Roca, transformamos la ciudad", ha sintetizado. El proyecto prevé incorporar más de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes, integrando el parque O'Donnell con el entorno de la muralla y con un corredor verde paralelo a las vías del tren, lo que permitirá "conectar barrios, mejorar la movilidad peatonal y reforzar el valor ambiental y patrimonial de la zona".

NUEVAS VIVIENDAS

El plan prevé la construcción de entre 2.500 y 3.000 viviendas, parte de ellas de protección, tal y como marca la ley, así como la creación de amplias zonas peatonales, nuevos espacios estanciales, una zona comercial y un aparcamiento de 400 plazas, orientado a mejorar el acceso y la movilidad en el entorno del centro histórico.

La actuación incluye un edificio multiusos para congresos, ferias, cultura y eventos empresariales, con el que el Ayuntamiento pretende "consolidar la posición de Alcalá como ciudad universitaria y destino de actividad cultural y turística especializada".