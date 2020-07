Torrelaguna afirma que los contagiados en una excursión no son residentes y que no hay brote de Covid en la localidad

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelaguna ha indicado que las cinco personas contagiadas tras una excursión con familiares y amigos en la localidad no son residentes del municipio y, por tanto, asevera que en la actualidad no hay ningún brote en la localidad.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el alcalde de Torrelaguna, Eduardo Burgos, se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad, para solicitar "aclaración y conocer" los detalles de este caso al trascender ayer que se había identificado un brote con 5 casos y 30 contactos en seguimiento durante una excursión entre amigos y familiares en esta localidad.

Desde el Ayuntamiento han subrayado que, tras contactar con Salud Pública, este grupo de personas no es residente en la localidad y que se desplazó "a pasar el día" al municipio en la zona del río, "no entrando en contacto en ningún momento con vecinos" de la localidad.

Posteriormente, y ante la presencia de síntomas en alguna de esas personas, se realizaron las correspondientes pruebas, con resultado positivo. Esa información se trasladó al Centro de Salud donde residen los afectados para llevar a cabo el correspondiente seguimiento.

En consecuencia, el Ayuntamiento ha asegurado que la Dirección General de Salud Pública "no considera necesario tomar medidas preventivas en Torrelaguna". "En la actualidad, en Torrelaguna no existe ningún brote, ni caso de contagio ni en seguimiento desde hace seis semanas", han concluido.

Por otro lado, la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, ha informado de que no tiene "conocimiento oficial" del rebrote de Covid-19 en el municipio del que informaba este miércoles la Comunidad de Madrid y que vinculaba a una reunión familiar, y de hecho la regidora ha mantenido que a primera hora de este jueves "la Directora del Área Asistencial de la Comunidad de Madrid a la que corresponde Ciempozuelos me ha trasladado que no tienen registrado ningún brote ni están haciendo rastreo de ningún caso por coronavirus".

En este sentido, Jimeno ha dicho que desconoce por qué se asocia a Ciempozuelos con este rebrote y trasladará la información que reciba, al tiempo que considera que desde la Consejería de Sanidad "se nos debería trasladar esta información con prioridad para colaborar e informar a la ciudadanía".

Por su parte fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han precisado que no es necesario informar a los ayuntamientos de este tipo de brotes ya que está acotado a un grupo de personas; en todo caso, se informa si afecta al conjunto de la población y si el problema fuera comunitario.