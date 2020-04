Un total de 174 de los 1.800 policías municipales de Madrid testados han dado positivo por Covid-19

Varios miembros de la Policía Municipal de Madrid rinden homenaje a Carmen, una farmacéutica que le suministra geles y mascarillas durante la pandemia de Covid-19 en Abril 20, 2020 in Madrid, España

Varios miembros de la Policía Municipal de Madrid rinden homenaje a Carmen, una farmacéutica que le suministra geles y mascarillas durante la pandemia de Covid-19 en Abril 20, 2020 in Madrid, España - Joaquin Corchero / Europa Press

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 174 de los 1.800 policías municipales de la capital que han pasado por las pruebas de diagnóstico del coronavirus han dado positivo, han informado a Europa Press fuentes del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento.

Se trata de 64 agentes más que la semana pasada, pero el porcentaje de positivos ha caído, ya que entonces no habían llegado a las mil pruebas. Y así esperan que siga siendo, ya que en primer lugar se han hecho los test a los policías con síntomas o de baja por coronavirus, o en contacto con otros contagiados. Faltan todavía por testear a más de dos tercios de la plantilla.

"La realización de las pruebas a las personas consideradas sospechosas ha posibilitado que la cifra de contagios no suba tanto dentro del Cuerpo como fuera de él. Los positivos confirmados han cumplido con la correspondiente cuarentena y no se están reincorporando hasta no realizar un segundo test con resultado negativo", explicaron las mismas fuentes.

De momento, no hay datos actuales desagregados de otros cuerpos de emergencias y sociales del Ayuntamiento. Las últimas cifras, proporcionados hace una semana por CCOO, correspondientes a test realizados entre el 25 de marzo y el 8 de abril, revelaban 32 bomberos, 31 sanitarios del Samur-Protección Civil y 14 empleados de Madrid Salud positivos en Covid-19, otros tantos en los Servicios Funerarios municipales; hasta tres casos en el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social; y siete en otros ámbitos -Agentes de Movilidad, Soporte Técnico de Emergencias, etcétera-.

En el Cuerpo de Bomberos de Madrid había realizado hasta esa fecha un total 645 test en una plantilla de unos 1.800; mientras que en el Samur Protección Civil se han practicado 658 análisis, lo que equivale al 90 por ciento del plantilla. Igualmente se han llevado a cabo 267 en Madrid Salud, 206 en Servicios Funerarios municipales, 72 en la Área de Gobierno de Familias, 49 en Mercamadrid y 52 en los otros ámbitos.