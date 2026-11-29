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MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 334 notarios de la Comunidad de Madrid permanecerán de guardia este domingo durante la jornada electoral al poder ser requerida su intervención en varias fases del procedimiento electoral y deberán estar disponibles hasta las 22.00 horas.

Como funcionarios encargados de dar fe, la legislación electoral reserva a los notarios una serie de actuaciones en el proceso electoral, labores que prestan gratuitamente en su condición de fedatarios públicos.

Según el Anexo 4 del Reglamento Notarial vigente, todos los notarios deben estar de guardia el día de las Elecciones Generales por si son requeridos para levantar acta por incidente. A nivel nacional, estarán de guardia 2.636 notarios, que deberán estar disponibles durante la jornada electoral de 8 de la mañana a diez de la noche.

Su intervención puede ser solicitada por miembros de las Mesas Electorales, partidos políticos y votantes a título particular ante cualquier incidencia sobre la que tengan que levantar acta y dar fe, lo que se remite a posteriori a la Junta Electoral Provincial o de Zona.

Los notarios también intervienen en una fase previa para dar poderes a personas que representen a otras encapacitadas para desplazarse en el caso del voto por correo.

Así, los notarios son los encargados de constatar la imposibilidad de un elector para tramitar en persona el voto por correspondencia, tanto la solicitud como la entrega de los sobres en la oficina de correos.