Un total de 41 detenidos y 1.200 identificados en un dispositivo para prevenir la violencia en zonas de ocio

Un coche de la Policía Nacional - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 41 personas y ha identificado a otras 1.200 durante el Dispositivo de Seguridad de Prevención de la Violencia en zonas de ocio-interfase desarrollado desde el viernes hasta el domingo en puntos de Leganés, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada y Coslada, así como en los distritos de Puente de Vallecas y Ciudad Lineal.

En concreto, este operativo tiene como objetivo la prevención de hechos delictivos y la preservación de la seguridad ciudadana, así como la incautación de armas u objetos peligrosos y de sustancias estupefacientes, ha indicado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Destacó el dispositivo llevado a cabo en Leganés, con seis inspecciones a locales de ocio en la zona de La Cubierta que se saldaron con la detención de 32 personas y 828 identificados. En paralelo, se levantaron seis actas por la tenencia de sustancias estupefacientes y tres por la posesión de armas.

En el municipio de Torrejón de Ardoz, los policías nacionales detuvieron a cuatro personas e identificaron a 95 individuos. Asimismo, se levantaron tres actas de sustancias estupefacientes.

Por su parte, en Coslada, los actuantes detuvieron a cinco personas, dentro de los 38 identificados. En cuanto a las actas, se levantaron cuatro por tenencia de drogas, una por arma blanca y una por desobediencia.

Finalmente, en la localidad de Fuenlabrada, los agentes identificaron a 20 personas, se levantaron tres actas por tenencia de sustancia estupefaciente y dos por tenencia de arma.

Dentro de la capital, los agentes de la Policía Nacional efectuaron un total de cinco inspecciones a locales de ocio en el distrito de Puente de Vallecas. Fruto de ellas, se identificaron a 146 personas y se levantaron 14 actas por la tenencia de sustancias estupefacientes y un acta por la posesión de arma blanca.

Por su parte, en Ciudad Lineal, el operativo se inició a las 22:00 horas del 30 de enero y finalizó sobre las 05.30 horas. Las cifras arrojaron un total de 44 identificados, cinco actas por actas por tenencia de sustancia estupefaciente y un acta de armas.