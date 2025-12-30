Un total de 500 agentes de Policía Nacional velarán por la seguridad en las preuvas y uvas en la Puerta del Sol

Policía Nacional vigila en la zona de la Puerta del Sol. - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 500 agentes de la Policía Nacional velarán por la seguridad en las preuvas y uvas que tendrán lugar en la Puerta del Sol para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026, con un aforo máximo de 15.000 personas.

Así lo ha detallado este martes la portavoz de la Jefatura Superior, Cristina Hernández, a los medios de comunicación desde este lugar céntrico donde se va a realizar un dispositivo especial para que la celebración del fin de año se lleve a cabo "con total seguridad y con un normal funcionamiento".

Desde hace unos días, los agentes de la Unidad de Participación Ciudadana, junto con los la Comisaría de Centro, han llevado a cabo labores de información y prevención en los establecimientos aledaños y más próximos a Sol.

Tanto el día 30 como el día 31, a las 21 horas, se va a llevar a cabo el cierre y desalojo total de la plaza por parte de la Unidad de Intervención Policial, que va a estar apoyada por la Unidad de Prevención y Reacción, así como por la Policía Local.

"Esto es por dos motivos. Primero, para que se pueda llevar a cabo la limpieza de toda la plaza. Segunda, para hacer una inspección de la zona y evitar que pudiera haber cualquier objeto que pusiera en peligro el normal funcionamiento del evento", ha recordado Hernández.

Una vez se lleven a cabo estas dos funciones, se va a proceder a la apertura para que todos los ciudadanos puedan acceder a la Puerta del Sol, teniendo en cuenta que las actuaciones musicales están previstos su inicio a las 22.45 horas.

VÍAS DE ACCESO

En todas las vías de acceso va a haber unos filtros y unos prefiltros para poder acceder a la plaza. Se va a poder entrar por la calle Mayor, Arenal, Alcalá y Carrera de San Jerónimo. Por su parte, las personas con movilidad reducida podrán hacerlo por la calle Esparteros con Marqués Viudo de Pontejos. Las vías de evacuación están establecidas tanto en la calle Preciados como en la calle Carmen.

Una vez se llega hasta al foro máximo, no se va a poder permitir el acceso a nadie más. De la misma manera, en estos filtros se va a llevar a cabo una inspección para que "ninguna persona pueda acceder con cualquier objeto que entrañe cualquier tipo de peligro para la seguridad ciudadana", como objetos voluminosos, contundentes, material pirotécnico, bengalas u objetos de cristal.

La portavoz de la Policía Nacional en Madrid ha aconsejado que todas las personas que decidan acudir a la Puerta del Sol tengan bien ubicadas estas vías de acceso porque en caso de incidente se utilizarán para la evacuación.

Por otro lado, la Jefatura Superior de Policía de Madrid va a trabajar con diferentes unidades, que están "perfectamente preparadas y coordinadas" para eventos de esta magnitud. También estarán presentas las unidades especiales de subsuelo y guías caninos que van a llevar a cabo las requisas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana.

De la misma manera, la Brigada Móvil se va a encargar de la seguridad de las estaciones de Metro y Renfe y la Unidad de Medios Aéreos va a hacer uso tanto de los drones como del helicóptero.

CONSEJOS

Desde la Policía Nacional han aconsejado llegar con la antelación suficiente, estar "perfectamente identificados" por si algún agente uniformado solicite documentación. En el caso de que una persona fuese víctima o testigo de cualquier hecho delictivo, hay que llamar inmediatamente al 091, ponerse en contacto con cualquiera de los agentes que van a estar en la plaza o acudir a dependencias policiales.

En relación a las pertenencias, al igual que como sucede con otras aglomeraciones, se recomienda llevar mochilas y bolsos en la parte anterior del cuerpo "perfectamente cerradas" e intentar evitar que en la parte posterior se lleven objetos de valor, como puede ser la cartera o el móvil.

"Para los más pequeños, recomendamos a los familiares que en una zona visible, como puede ser su manita o su brazo, pongan un número de teléfono. Si se despistan, va a ser la manera más rápida de poder llevarles nuevamente con sus padres. Sobre todo, tratar de evitar no decirles frases como 'Si te portas mal, la Policía te va a llevar'. Nosotros creemos que en el caso de que algún niño se pudiera perder, acuda precisamente a cualquier agente uniformado para poder brindarle toda la ayuda necesaria", ha finalizado.