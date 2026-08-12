Un trabajador queda crítico tras precipitarse desde 8 metros mientras reparaba un tejado en Santos de la Humosa - SUMMA 112

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha sido trasladado a un hospital en estado crítico tras precipitarse desde una altura de 8 metros mientras reparaba un tejado en Santos de la Humosa, ha informado una portavoz de Summa 112.

El accidente laboral se ha producido este mediodía. El herido, un hombre de 49 años, ha caído desde el tejado mientras realizaba labores de mantenimiento en él.

A la llegada del equipo sanitario el paciente se encontraba inconsciente con un traumatismo craneal. Ha sido estabilizado y trasladado crítico en un helicóptero del Summa 112 hasta el Hospital 12 de Octubre.