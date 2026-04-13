Trabajadoras de escuelas infantiles afean a Almeida su "falta de voluntad política" para mejorar sus condiciones

Varios carteles de protesta, en el exterior de una escuela infantil, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) han afeado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su "falta de voluntad política" para mejorar sus condiciones laborales en el marco de la huelga indefinida del sector en la Comunidad de Madrid.

Así lo ha trasladado la portavoz de la Plataforma de Escuelas Infantiles y representante del sindicato CGT, Rosa Marín, quien ha criticado que el regidor "ni siquiera se quiere reunir" con el colectivo para escuchar sus reivindicaciones.

"Se puede hacer, claro que se puede hacer si hay intención política, pero el alcalde lo que nos está diciendo es que no tiene intención política y ni siquiera se quiere reunir con nosotras", ha señalado a los medios desde el Edificio de grupos, acompañada por la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

En este sentido, Marín ha subrayado que el Ayuntamiento tiene capacidad para mejorar las condiciones laborales del sector mediante la inclusión de complementos salariales en los pliegos de condiciones, "como ya hizo Manuela Carmena durante su mandato".

Asimismo, ha criticado el anuncio del Ayuntamiento del nuevo contrato de gestión de escuelas infantiles, pendiente de licitación y que será de obligado cumplimento en 2028, con una actualización de las tablas salariales.

"El convenio vigente establece unas condiciones salariales que son de obligado cumplimiento a partir de 2028. Nosotros vamos a licitar este mismo año (de 2028) un nuevo contrato de gestión de las escuelas infantiles, con la consiguiente actualización de esas tablas salariales cumpliendo así con los plazos establecidos", trasladó la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Según ha explicado Marín, mantendrá a las trabajadoras con salarios cercanos al mínimo interprofesional durante dos años. "Nos están abocando a la dependencia económica", ha advertido, incidiendo en que se trata de un sector "muy feminizado y muy precarizado" que se sostiene "con vocación y con la salud emocional y física" de las trabajadoras.

Finalmente, ha señalado que el dato de seguimiento del primer día de huelga del 28% ofrecido por el Consistorio "está muy alejado" de la realidad y ha indicado que el colectivo continúa "muy organizado" y mantendrá las movilizaciones hasta "que se le dé el valor a la infancia y a las profesionales que cada día la sostienen".

"QUE SE PONGA A TRABAJAR YA"

Al hilo, Rita Maestre ha instado al alcalde a que se ponga a trabajar "ya" y que reciba de manera "inmediata" a las trabajadoras de las escuelas infantiles de la capital, que son "fundamentales" y que están "invisibilizadas" y "maltratadas" por las administraciones públicas.

"Aquí las reclamaciones y las exigencias Almeida son muy claras. La primera, que reciba a las trabajadoras, que deje de escurrir el bulto y de pasar más tiempo reuniéndose con un equipo de fútbol norteamericano o con una inmobiliaria en Cannes y dedique su tiempo de alcalde a gestionar los servicios públicos de su ciudad, como son las escuelas infantiles municipales", ha criticado Maestre.

Para la portavoz de Más Madrid, el Ayuntamiento tiene "la potestad y la obligación moral y política" de poner en marcha los nuevos pliegos, en los que, como ya recoge la ordenanza", "tiene que eliminar" el criterio del precio para la adjudicación de las escuelas infantiles.

"Es decir, en primer lugar, dejar de subastar al peor postor, el que paga el peor precio, las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid", ha explicado Maestre.

Además, ha propuesto incorporar mejoras salariales a través de "un criterio de mejora de puntos" y otras mejoras a través de un convenio autonómico.

"Aquí de lo que estamos hablando es de quién cuida y a quién se cuida. Quién cuida son trabajadoras que están profundamente maltratadas. Y las personas a educar son la primera infancia de Madrid, los niños y niñas de 0 a 3 años, que lo que merecen es ratios más bajas, es más espacio en las aulas, es más profesoras y más educadoras en sus aulas, más tiempo de calidad con ellas", ha zanjado.