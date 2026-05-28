Las trabajadoras de escuelas infantiles seguirán en huelga hasta que Zarzalejo no ponga "por escrito" sus compromisos

Decenas de personas durante una concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras de las escuelas infantiles 0-3 de la Comunidad de Madrid seguirán en huelga indefinida hasta que la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ponga "por escrito" las propuestas trasladadas durante la reunión mantenida la semana pasada con representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI).

Así lo han trasladado este jueves representantes de USO, CCOO, UGT y CGT, junto a la Plataforma, en una comparecencia conjunta desde el exterior de la Escuela Infantil Las Nubes en la que han reclamado a la Consejería y a las patronales del sector "soluciones concretas" ante una huelga indefinida que arrancó el pasado 7 de abril y que entra ya en su octava semana.

"Seguiremos frente a la Consejería de Educación hasta que tengamos estas propuestas realmente firmadas y con un papel, que se pueda cumplir", ha señalado la portavoz de PLEI, Rosa Marín, también representante de Acción Sindical 0-3 en CGT.

Preguntada por la reunión con Zarzalejo la pasada semana, Marín ha reconocido que "hubo un diálogo" y que la actitud de la consejera les "sorprendió", hasta el punto de pensar que "se iniciaba un proceso de negociación".

Sin embargo, ha recalcado que las trabajadoras no dan por suficiente esa reunión y reclaman los compromisos por escrito. "Ella habló de no prorrogar los pliegos, pero queremos que nos lo dé firmado", ha indicado.

La portavoz ha añadido que las educadoras reclaman también que los nuevos pliegos incorporen la pareja educativa. "Queremos estas propuestas firmadas y esto es lo que va a ser difícil. Se lo hemos pedido, no hemos obtenido respuesta", ha lamentado.

"NO VAMOS DE NINGUNA MANERA A BAJARNOS DE ESTA HUELGA"

Marín ha insistido en que la huelga continuará mientras no haya avances sobre el conjunto de reivindicaciones del sector, entre ellas la bajada de ratios, la pareja educativa y la mejora salarial de las trabajadoras. En este sentido, según PLEI, la Consejería trasladó tras la reunión que estudiará la posibilidad de un complemento autonómico.

"Hasta que no tengamos ese complemento autonómico que todas defendemos y que todas queremos que se consiga, no vamos de ninguna manera a bajarnos de esta huelga", ha subrayado.

Sobre el estado de ánimo de las trabajadoras tras casi dos meses de huelga, la portavoz ha asegurado que la movilización crece. "Los ánimos y la fuerza se van sumando, porque vamos consiguiendo cosas", ha defendido, antes de advertir de que las educadoras son "las máximas perjudicadas" de la situación.

USO DENUNCIA LA "INACCIÓN" DE EDUCACIÓN Y "SILENCIO" DE PATRONALES

Por parte de USO, Alejandro Aguilar ha advertido de que la situación de las profesionales del primer ciclo de Educación Infantil "ha llegado a un límite insostenible".

Aguilar ha reconocido "el esfuerzo y la movilización sostenida durante semanas por muchas educadoras infantiles y plataformas del sector", que, según ha dicho, han contribuido "decisivamente a visibilizar una realidad que durante demasiado tiempo ha sido ignorada".

En este sentido, el representante de USO ha señalado que, en las reuniones mantenidas con la Consejería, han encontrado hasta ahora "inacción, falta de compromisos concretos y ausencia de respuestas eficaces e inminentes ante la gravedad del conflicto".

Asimismo, ha criticado la falta de diálogo "inaceptable" por parte de la patronal. "No se puede pedir diálogo social mientras no se atiende a las demandas de quienes representan legalmente a las trabajadoras y trabajadores del sector", ha añadido.

Sobre la patronal, Marín ha subrayado que las trabajadoras están "dispuestas a escuchar cualquier oferta y cualquier negociación". "Esperamos que nos den reunión pronto y ahí veremos si tenemos apoyo o no tenemos apoyo", ha indicado.

CCOO PIDE "PRESUPUESTO Y COMPROMISO POLÍTICO"

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Educación de CC.OO. de Madrid, Aida San Millán, ha señalado que las reivindicaciones del sector "tienen que ser abordadas con un compromiso presupuestario y político" y pasan por "una dignificación de la profesión a través de un complemento autonómico con una subida salarial".

"Se trata de voluntad política. Esto se ha hecho en otras comunidades, como en Baleares, y se puede hacer. Solamente se necesita un presupuesto y un compromiso político", ha defendido.

La representante de CC.OO. ha reclamado también poner fin a los pliegos prorrogados, revisarlos y actualizarlos "con todas las necesidades que tienen las escuelas infantiles". Además, ha pedido que las nuevas licitaciones incorporen "todas estas nuevas medidas", incluidas las mejoras salariales, las nuevas condiciones laborales, el calendario y las necesidades que están reivindicando las trabajadoras.

Sobre las ratios, San Millán ha advertido de que afectan tanto a las condiciones laborales como a la atención que recibe el alumnado. "Hay bebés que están recibiendo una atención educativa que es peor porque no hay capacidad para abordar la individualización ni las necesidades educativas que tiene el alumnado en esa etapa que es tan importante en la vida y en el futuro de la educación de esos niños y niñas", ha indicado.

También ha pedido una revisión "real y efectiva" de las infraestructuras de los centros educativos. "Debajo de esos techos, además de haber cientos de trabajadoras y trabajadores, hay bebés", ha remarcado.

UGT: "LA TITULARIDAD DEL SERVICIO ES PÚBLICA"

De su lado, la responsable de Enseñanza Privada de UGT Servicios Públicos de Madrid, Sandra Rodríguez, ha puesto el foco en el modelo de gestión de las escuelas infantiles y ha señalado que, cuando se habla de servicios públicos externalizados con gestión privada, "las administraciones sí tienen responsabilidad directa".

"Son quienes diseñan y financian los pliegos de contratación. No pueden desentenderse prorrogando pliegos que están basados en precios y financiación que están ya obsoletos, ni afirmar que se trata únicamente de un problema entre trabajadoras y empresas", ha afirmado.

"JUNTAS SUMAMOS FUERZA"

Finalmente, desde PLEI, Rosa Marín ha agradecido "públicamente esta unión sindical" y ha destacado que los sindicatos mayoritarios hayan comparecido juntos para exponer sus reivindicaciones.

"Juntas sumamos fuerza, fuerza para mejorar las condiciones de la infancia y de las profesionales que los sostenemos cada día", ha señalado.

La portavoz ha defendido que las educadoras llevan ocho semanas de movilizaciones porque creen "realmente" en la importancia de la educación en los tres primeros años de vida.

"Queremos seguir construyendo desde la unidad, desde el diálogo y desde el trabajo conjunto para poder conseguir estas mejoras, pero que se hagan realidad, tanto para las profesionales como para las escuelas, como para la infancia, que es nuestro principal objetivo, siempre ha sido y siempre lo será", ha afirmado.

Rosa ha confiado en que la Consejería y las patronales "por fin escuchen este clamor de todo un sector del 0-3" y den "soluciones concretas". "Juntas vamos a conseguir mejorar todo", ha concluido.