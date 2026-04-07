Trabajadores de escuelas infantiles claman por bajadas de ratios y mejores condiciones: "No guardamos, educamos"

Concentración de los trabajadores de escuelas infantiles frente al Ministerio de Educación. - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de trabajadores de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid se han concentrado este martes para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y bajada de ratios y defender "el derecho de la primera infancia a recibir una educación de calidad".

'No guardamos, educamos', 'Con 20 criaturas, es una tortura', 'No es vocación, es explotación' y 'Si no nos escuchan, lucha' han sido algunos de los clamores que han expresado frente al Ministerio de Educación en su primer día de huelga indefinida, con camisetas amarillas que representan "el color de la infancia".

Convocada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles y CGT, trabajadores de las escuelas infantiles han denunciado la "falta de atención institucional" hacia el primer ciclo de Educación Infantil, entre los 0 y 3 años, con unas reclamaciones que se dirigen al Gobierno central, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

"Queremos que quede muy claro que esto no es un conflicto de las trabajadoras con la patronal. Esto no tiene nada que ver con las empresas que gestionan el 0-3. Esto es un conflicto de todo un sector educativo con las instituciones públicas que gestionan el 0-3", ha recalcado la portavoz de la plataforma, Rosa Marín, ante los medios de comunicación.

La huelga, que apoya CC.OO y UGT, aunque este último sindicato solo ha convocado un día de paro, se mantendrá "el tiempo que sea necesario" hasta que se produzcan mejoras que "permitan garantizar una educación de calidad". A la convocatoria de este martes han acudido la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y la secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra.