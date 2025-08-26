Trabajadores de La Paz se concentran durante huelga de 24H por "insostenible falta de personal" y Urgencia saturada

Concentración de trabajadores del Hospital de La Paz durante la huelga de 24 horas - EUROPA PRESS

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del Hospital Universitario La Paz se han concentrado este lunes en la explanada del centro hospitalario para denunciar la "insostenible" falta de personal durante el verano, con 397 camas cerradas, y la saturación de la Urgencia, con 61 pacientes pendientes de ingreso momentos antes de la protesta.

Esta se enmarca en una huelga de 24 horas "simbólica", que no persigue paralizar el centro sino llamar la atención de la sociedad sobre esta situación.

La concentración que ha reunido a varias decenas de trabajadores ha arrancado a las 12 horas con un minuto de silencio en homenaje a los sanitarios de baja por ansiedad, depresión o que acuden a trabajar medicados, así como por los pacientes que tienen que ser atendidos en los pasillos, ha explicado Guillén del Barrio, del sindicato TERE.

Se trata de una "huelga a la inversa", ha apuntado, que busca dejar constancia de que cuando hay una huelga se establecen unos servicios mínimos de cumplimiento obligatorio que hacen que haya más personal trabajando que en un día normal.

La Paz es el centro que más camas cierra durante el verano, 397, un tercio del total, ya que los contratos de verano solamente alcanzan a cubrir el 21% de las vacaciones del personal. "Trabajar en el hospital en estas fechas se está volviendo insoportable", alegan los organizadores, que subrayan "la dramática falta de personal que sufre este hospital en verano".

En este marco, con esta protesta se reclama una "suficiente" contratación de personal, plantillas de trabajo con tres meses de antelación y disfrute de los días de libre disposición. Según apuntan, acumulan 23.000 horas libres, el equivalente a un centenar de contrataciones.