La traca final de Hispanidad 2026: conciertos gratis de Yatra, Marta Sánchez y Carlos Baute en Madrid

Archivo - El cantante Sebastián Yatra posa en la alfombra naranja de la XVII edición del FesTVal de Vitoria, en el Palacio de Congresos Europa, a 1 de septiembre de 2025, en Vitoria-Gastéiz, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hispanidad 2026 encara desde este viernes su último fin de semana con una traca de conciertos gratuitos que pondrán a Madrid a bailar al ritmo del pop, el flamenco, el jazz y los sonidos latinoamericanos, con Sebastián Yatra, Marta Sánchez y Carlos Baute entre los protagonistas de una programación que culminará el lunes, Fiesta Nacional de España.

La principal novedad es el traslado a la explanada multiusos de Madrid Río de los diez conciertos y las tres actuaciones de conservatorios de danza inicialmente previstos en la Puerta del Sol, donde continúa la acampada por la vivienda. Plaza de España y Plaza Mayor completan los grandes escenarios de esta recta final del festival organizado por la Comunidad de Madrid.

La música arrancará así este viernes en Plaza Mayor con la gala 'Pioneros madrileños del pop', a las 18 horas, seguida por Xenia Rubinos, a las 21.30 horas.

Plaza de España recibirá por su parte a La Santa Cecilia, a las 19 horas, y a Aterciopelados, a las 21 horas. En Madrid Río actuarán Lin Cortés, a las 19.30 horas, y PATAX, a las 21 horas.

SÁBADO: YATRA Y ARTURO SANDOVAL

Sebastián Yatra protagonizará una de las principales citas del festival este sábado, a las 20.30 horas, en Plaza de España, donde también actuará Nat Simons, a las 13 horas.

En Plaza Mayor se sucederán Santi Comet, a las 13 horas; Ibérica Suite Jazz, a las 18.30 horas, y el trompetista cubano Arturo Sandoval, a las 21 horas.

Madrid Río ofrecerá los conciertos de Victorias, a las 12 horas; La Chica, a las 13.30 horas; Los Nikis de la Pradera, a las 19 horas, y 091, a las 21 horas.

El Centro Cultural Pilar Miró se sumará a la jornada con Emilia y Pablo, que fusionan raíces latinoamericanas y sonoridades flamencas.

DOMINGO: MARTA SÁNCHEZ Y RITMOS CUBANOS

Marta Sánchez abrirá el domingo la programación de Plaza de España, a las 13 horas. Por la tarde será el turno de Tipa Tipo, a las 19 horas, y Los Cumbia Stars, a las 21 horas.

En Madrid Río actuarán Comandante Twin, a las 12 horas; Jenny and The Mexicats, a las 13.30 horas; Aymée Nuviola, a las 19 horas, y Cimafunk, a las 21 horas.

Plaza Mayor acogerá a Tori Sparks, a las 13 horas, y a la Orquesta de la Comunidad de Madrid, a las 18.30 horas.

LUNES: CARLOS BAUTE, DANZA Y FLAMENCO

Carlos Baute cerrará el lunes la programación de Plaza de España a las 20 horas, una cita precedida por Galdrii Pereira y el elenco del musical 'SIX'.

Madrid Río dedicará la Fiesta Nacional de España a la danza con las actuaciones de Mariemma, a las 13 horas; Carmen Amaya, a las 17.15 horas, y Fortea, a las 19.30 horas.

En Plaza Mayor, el Corral de la Morería presentará su 'Gala de Estrellas del Flamenco', a las 20 horas, con artistas como La Moneta, Diana Navarro, Mercedes Ruiz, Olga Pericet, José Maya y Jesús Carmona. El Centro Cultural Pilar Miró completará la oferta con 'American Jazz Standards', del Ariel Brínguez Quartet.

La despedida de Hispanidad llegará el lunes a las 21.30 horas con un espectáculo piromusical gratuito en la Plaza de Cibeles, que pondrá el broche a la celebración con música y fuegos artificiales.