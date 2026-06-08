El tráfico en la M-30 cae un 13% este lunes y un 2,1% la demanda de autobuses de EMT pero bicimad crece un 26,3%

El Papa León XIV llega en el Papamóvil al Movistar Arena, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España). El encuentro titulado ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte’ reúne a representantes de distintos ámbitos para refl - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en el interior de la M-30 ha caído un 13% este lunes en comparación con la semana anterior y un 2,14% la demanda de autobuses de EMT Madrid, con 517.230 viajes hasta las 11.15 horas, mientras que bicimad ha registrado hasta las 11 horas 18.000 viajes, que implica un crecimiento respecto a hace siete días del 26,30%, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Este domingo los autobuses de la EMT registraron una caída de la demanda del 21,17% con sus 735.909 viajes. Por el contrario, bicimad aumentaron exponencialmente los usos un 86,31% con 79.287 viajes.

El Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que durante la visita del Papa León XIV se apueste por el teletrabajo y el horario flexible, especialmente este lunes, "el día más complicado para la movilidad", en palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ante los continuos desplazamientos del Pontífice por la ciudad.

También se ha instado a dejar el vehículo privado en casa, en la medida de lo posible y apostar por el transporte público. Hasta mañana tanto EMT como bicimad seguirán siendo gratuitos.