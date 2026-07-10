Transportes elimina el carril Bus VAO de la A-5 entre Móstoles y Alcorcón

Carretera A-5 a la altura de Alcorcón - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha eliminado el carril Bus VAO de la A-5 entre Móstoles y Alcorcón, en el marco de las obras de mejora del firme en la autovía y tras las peticiones en este sentido realizadas desde el Ayuntamiento y vecindad mostoleña.

El departamento que dirige Óscar Puente acometerá obras de mejora del firme en la A-5 (Madrid-Extremadura), entre los kilómetros 10 al 36,7, en ambas calzadas, a su paso por Alcorcón, Móstoles y Navalcarnero, con una inversión de 15,4 millones de euros.

En el marco de estas obras, es necesario cambiar la señalización habitual de la carretera por la eventual vinculada al desarrollo de las obras, lo que incluye la supresión del carril Bus VAO en la A-5, según han apuntado a Europa Press fuentes del Ministerio, que han recordado que se trata de una actuación coordinada con la Dirección General de Tráfico (DGT) y motivada por las obras del soterramiento de la A-5.

Tras conocer esta decisión, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), se ha felicitado de que el Ministerio haya rectificado "una decisión que llevaba demasiado tiempo perjudicando a miles de vecinos". "Desde el primer momento advertimos que la ubicación elegida por el Ministerio para el carril Bus VAO iba a generar atascos y empeorar la movilidad. Lo reclamamos por todos los cauces y no dejamos de insistir hasta conseguir esa rectificación", ha remarcado.

El regidor mostoleño remitió recientemente una carta al ministro en la que sostenía que, tras varios meses de funcionamiento, la medida había resultado "claramente perjudicial" para la circulación de miles de vecinos del suroeste de la Comunidad de Madrid.

"Desde el primer día advertimos que la ubicación elegida por el Ministerio iba a generar atascos y perjudicar a miles de vecinos. Hemos defendido esa posición con firmeza, trasladándola por todos los cauces y exigiendo una rectificación. Hoy esa rectificación es una realidad y me alegro, sobre todo, por los vecinos de Móstoles, que dejarán de sufrir una medida que nunca debió implantarse en ese punto", ha señalado.

Finalmente, el primer edil ha reafirmado que seguirá defendiendo los intereses de la ciudad "con la misma determinación" porque ese es su "compromiso con todos los mostoleños".

Estas obras en la A-5 se incluyen dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, con el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido 860,48 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Madrid y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.

Además, este mes el Consejo de Ministras y Ministros autorizó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar una inversión de 60,76 millones de euros (IVA no incluido) para la conservación y explotación de 60,25 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en la Comunidad de Madrid con el objetivo de conservar diferentes tramos a lo largo de más de 50 km de la A-4 y de gran parte del recorrido de la A-2.