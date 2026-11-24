Estudio de viabilidad de la extensión de la red de Cercanías entre San Fernando de Henares y Mejorada del Campo - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado el proceso de licitación del contrato de servicios para la redacción del estudio informativo para la ampliación de la red de Cercanías de Madrid entre San Fernando de Henares y Mejorada del Campo.

En concreto, el presupuesto de licitación asciende a 1.089.000,00 euros (IVA incluido) y tiene un plazo inicial de ejecución de 36 meses, incluyendo tanto la redacción del estudio informativo como la asistencia técnica durante su tramitación hasta la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental y la aprobación definitiva.

Desde el Ministerio de Transportes han apuntado que el objeto del estudio consistirá en definir y analizar las actuaciones técnicas necesarias para materializar esta ampliación. Este análisis técnico se enfocará en desarrollar, a nivel de estudio informativo, las alternativas seleccionadas como más favorables en el estudio de viabilidad previo, de forma que se definan claramente las actuaciones necesarias para posibilitar la prestación de servicios de Cercanías con origen o destino la nueva estación de Mejorada del Campo.

Con carácter previo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado en este 2026, la redacción del estudio de viabilidad, en el que se analizaron tres alternativas de actuación (A, B y C).

Las basadas en la ejecución de una nueva conexión ferroviaria entre la cabecera este de la actual estación de San Fernando de Henares y la futura estación de Mejorada del Campo presentan valores de rentabilidad socioeconómica por encima del umbral exigido.

Por su lado, la alternativa C contempla, adicionalmente a la alternativa B, un nuevo apeadero de Cercanías en el polígono de La Marsala, entre las actuales estaciones de Coslada y Vicálvaro, que permitirá acercar el ferrocarril al desarrollo urbano de El Cañaveral.

En lo que respecta a la futura estación de Mejorada del Campo, se contempló una única ubicación, en el entorno de la actual plaza de toros.

La actuación supondría una inversión aproximada en infraestructura de alrededor de 140 millones de euros y permitiría conectar Mejorada del Campo con el corredor del Henares, posibilitando el encaminamiento de los servicios tanto hacia Atocha como, a través de la línea de contorno, hacia Chamartín.

En la actualidad, Mejorada del Campo no dispone de conexión directa con las redes de Cercanías y Metro de Madrid. Para acceder a dichas redes, resulta necesario el uso de autobús interurbano, único modo de transporte público disponible.

Las estaciones más próximas de la red de Cercanías son las de San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Coslada, que forman parte de las líneas C-2 y C-7.