Transportes pide a Ayuso colaboración para asumir la parte que falta de construir del Cercanías a Navalcarnero

Solicita que aporte documentación y la cesión de la infraestructura construida

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad ha solicitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, colaboración para asumir la construcción de la parte que falta de la prolongación de la línea C-5 de Cercanías hasta el municipio de Navalcarnero, un proyecto que está estancado desde 2010.

Así lo ha anunciado este miércoles el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una rueda de prensa ofrecida junto al alcalde de Navalcarnero, José Luis Adell, y el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la que ha afirmado que con esta decisión el Gobierno le está "quitando un muerto" a la Comunidad de Madrid.

Las obras del tren de Móstoles a Navalcarnero quedaron paralizadas en 2010 estando detrás, según el ministro, "las señas de identidad del Partido Popular". "Detrás del interés de hacer una línea de Cercanías en el municipio no estaba el interés público sino la especulación", ha lanzado.

Ante ello, el ministro ha detallado que la semana pasada realizó una visita al Ayuntamiento de Navalcarnero, acompañado también del delegado del Gobierno en Madrid, con "la idea de intentar buscar una solución a la infraestructura inconclusa desde el año 2010".

DOCUMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD

En la reunión se acordó que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estaría dispuesto a asumir la construcción de lo que falta del proyecto. Para ello, Puente remitió ayer una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que colabore ya que la normativa ferroviaria exige, antes de acometer una obra de este tipo, llevar a cabo un estudio de viabilidad.

"Necesitamos que la Comunidad de Madrid nos aporte toda la documentación de la que disponga para que podamos evaluar qué grado de construcción tiene ya la infraestructura. Es decir, qué es lo que está construido y qué es lo que falta para construir para que así podamos valorar económicamente y técnicamente lo que queda y, por tanto, podamos completar ese estudio de viabilidad", ha señalado.

Una vez que esto se lleve a cabo, el Ministerio de Transportes estará en condiciones de hacerse cargo de la construcción de la línea a Navalcarnero y a los municipios del entorno. Para eso, necesitarán otra colaboración por parte de la Comunidad de Madrid para que se les ceda en la parte de infraestructura que ya está construida.

"NO TENGO MUCHA CONFIANZA EN QUE LA VAYAMOS A OBTENER"

"Sin esas dos colaboraciones, no será posible que llevemos a cabo la finalización de la construcción. Sería sencillo, pero también les digo que no tengo mucha confianza en que la vayamos a obtener. Ojalá me equivoque. No tengo mucha confianza porque ayer escuché al consejero de la Comunidad de Madrid exigiendo al Ministerio que se hiciera cargo de sus responsabilidades. El Ministerio no tiene ninguna responsabilidad, es la Comunidad de Madrid la que se comprometió a hacer esa vía, la que la inició y la que la dejó abandonada y no la ha retomado después de 15 años", ha espetado.

Insiste en que el Gobierno no tiene ninguna obligación, pero sí tiene ese sentido de la responsabilidad y compromiso con la ciudadanía y con la movilidad. "Y por eso, aun no teniendo ninguna obligación de asumir esa infraestructura, estamos dispuestos a hacerlo. Ya ven que lo que le pido a la Comunidad de Madrid es poco. Información y la cesión de lo que ya ha construido. Y a partir de ahí nos encargamos nosotros", ha apuntado.

"Ojalá me equivoque en mi pronóstico y la Comunidad de Madrid, por una vez, se preste a colaborar con el Ministerio de Transportes y le dé una solución a los ciudadanos y ciudadanas de este municipio y de los municipios circulantes. La verdad sería difícil de entender", agrega.

EL AYUNTAMIENTO PIDE LA IMPLICACIÓN DE LAS TRES ADMINISTRACIONES

En su intervención, el alcalde de Navalcarnero ha pedido la implicación de las tres administraciones que tienen que tratar este problema estancado y que supone "un agravio" para los 500.000 habitantes de la localidad.

"El Ministerio se ha implicado, el Ayuntamiento lleva implicado desde el principio y solicitamos la implicación de la Comunidad de Madrid, que haciendo un cargo de sus ofrecimientos, que lo ha hecho por activa y por pasiva, pues entre todos sepamos que lo más importante de nuestra labor política es que seamos capaces de servir a los ciudadanos a los que representamos y que para servirlos tenemos necesidad muchas veces, como en este caso, de cooperar", ha señalado.

Por eso, ha hecho "un llamamiento" a esta cooperación que según el alcalde se va a producir entre las tres administraciones para ser capaces de llevar adelante "una obra justa que llevan muchísimos años esperando los ciudadanos de otras áreas y que están suponiendo un agravio no solamente respecto al resto de los ciudadanos de otras zonas de Madrid sino de prácticamente de todas las de España".