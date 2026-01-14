El trazado de la A-5 vuelve desde este jueves a su itinerario original eliminando la curva del Parque de Atracciones - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El trazado del soterramiento de la A-5 vuelve desde este jueves a su itinerario original, simplificándolo al eliminar el desvío (bypass) en curva del Parque de Atracciones, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Se liberarán así 500 metros en curva para que el tramo discurra en línea recta en ambos sentidos, recuperando el itinerario original. El desmantelamiento se llevará a cabo en dos fases consecutivas para garantizar la continuidad de la movilidad y la seguridad vial.

La primera permitirá qu, desde la mañana del jueves los vehículos que salgan del túnel de la avenida Portugal en sentido salida puedan avanzar por el nuevo trazado en línea recta desde el punto kilométrico 3+250 al 3+750. Esta actuación permitirá que el tráfico retome el itinerario previo al bypass sobre la losa ejecutada del túnel sur.

Del jueves 15 al martes 20 de enero se llevará a cabo la segunda fase, centrada en la construcción de un ramal de conexión en superficie de unos 60 metros entre la avenida Portugal y la A-5 para evitar que el tráfico se desvíe por la calle Dante.

Mientras se habilita este acceso directo se mantendrá durante cinco días el bypass de Parque de Atracciones únicamente para el tráfico que desde la avenida de Portugal quiera incorporarse a la A-5 sentido Alcorcón, que se clausurará definitivamente en la noche del martes 20 para proceder a su demolición.

Durante ambas fases la circulación quedará regulada mediante señalización temporal de obra. El Ayuntamiento recomienda circular con precaución y planificar los desplazamientos con antelación especialmente en horas punta.