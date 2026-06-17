Tres heridos al colisionar dos turismos y una moto en la conexión de la M-40 y la M-501 en Pozuelo

Tres heridos al colisionar dos turismos y una motocicleta en la conexión de la M-40 y la M-501 en Pozuelo - ENERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave y otra potencialmente grave, en una colisión con dos turismos y una motocicleta implicados en la conexión de la M-40 con la M-501, dentro del término municipal de Pozuelo de Alarcón.

El accidente se ha registrado sobre las 11.00 horas por causas que están siendo investigadas a la altura de la salida número 36 de la M-40, en el enlace con la M-501, han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

En la colisión se han visto implicados un turismo, un vehículo VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) y una motocicleta. El motorista, de 31 años, ha sido localizado herido e inconsciente, con diversas lesiones de gravedad. Tras la atención en el lugar, ha sido evacuado en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico grave.

Otra mujer de 21 años, conductora y única ocupante de uno de los turismos, ha quedado atrapada en el interior de su vehículo, que ha volcado sobre el lateral derecho, y ha tenido que ser liberada por efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid personados en el lugar.

Tras ser liberada y estabilizada en el lugar, ha sido trasladada hasta el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde ha ingresado con pronóstico potencialmente grave.

El tercer vehículo implicado es un VTC en el que viajaba su conductora, una mujer de 63 años, ha sufrido heridas leves. Ha sido dada de alta en el lugar tras el accidente.

Al lugar también han acudido efectivos de la Policía Local de Alcorcón, SEAPA Pozuelo y Protección Civil de Boadilla del Monte, así como efectivos de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación del accidente.