De Troya a Ítaca sin salir de Madrid: Matadero convierte la 'Odisea' de Homero en una experiencia inmersiva

Archivo - Matt Daemon en 'La Odisea'. - UNIVERSAL PICTURES - Archivo

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Matadero Madrid acogerá desde el próximo 18 de septiembre 'La Odisea, el viaje inmersivo', una exposición que trasladará al público a la Grecia de los héroes para recorrer, en primera persona, el camino que llevó a Odiseo desde la guerra de Troya hasta su ansiado regreso a Ítaca.

La propuesta, instalada en la Nave 16, combinará cinco experiencias bajo una misma entrada: recreaciones escénicas, un metaverso interactivo, realidad virtual multisensorial, proyecciones envolventes en 360 grados y una instalación holográfica.

Su estreno en la capital se producirá después de que el poema homérico haya llegado este verano también a los cines de la mano de Christopher Nolan. La experiencia en Matadero tendrá una duración aproximada de 90 minutos y estará guiado por la voz de Homero, según la información publicada por Madrid Artes Digitales.

El recorrido comenzará en los orígenes de la civilización micénica y avanzará hasta la guerra de Troya, antes de embarcar al visitante en el largo viaje de regreso de Odiseo. El héroe, conocido como Ulises en la tradición latina, tardó diez años en volver a su hogar después de haber combatido durante otra década frente a las murallas troyanas.

La muestra recordará también la astucia del personaje, a quien la tradición atribuye la idea del caballo de Troya que permitió poner fin a la contienda. A diferencia de otros héroes mitológicos, Odiseo no se impone principalmente por la fuerza, sino mediante su inteligencia, una cualidad de la que tendrá que valerse para sobrevivir a monstruos, tentaciones y dioses enfrentados.

Su objetivo será regresar a Ítaca para reencontrarse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco, aunque el camino se convertirá en una sucesión de obstáculos que la exposición recreará combinando narración, escenografía y tecnología audiovisual.

OCHO PRUEBAS CON ATMÓSFERA Y BANDA SONORA PROPIAS

Así, en el centro de la propuesta se situará una película inmersiva dividida en ocho historias independientes, correspondientes a otras tantas pruebas afrontadas por el protagonista. Cada episodio funcionará como un cortometraje con una atmósfera y una banda sonora propias.

Las imágenes se desplegarán alrededor de los asistentes mediante proyecciones en 360 grados. A este espacio se sumarán el componente multisensorial de la realidad virtual, las recreaciones escénicas, el metaverso interactivo y los elementos holográficos distribuidos a lo largo del itinerario.

La intención es que el público avance por sus escenarios y se sitúe en el centro de una narración que ha conservado su influencia durante cerca de tres mil años. Monstruos, divinidades y tentaciones aparecerán así alrededor del visitante mientras este acompaña a Odiseo en su intento de volver a casa.

La exposición estará dirigida a todos los públicos y no será necesario haber leído previamente el poema. Cada episodio podrá comprenderse de manera independiente y la voz de Homero aportará el contexto necesario para seguir la historia.

La experiencia estará disponible íntegramente en español y, por primera vez en una producción de Madrid Artes Digitales, también en inglés, incluida la sala inmersiva principal. El recorrido contará además con accesibilidad total.

DEL EQUIPO DE 'TUTANKAMÓN', 'POMPEYA' Y 'CLEOPATRA'

'La Odisea, el viaje inmersivo' ha sido creada por Madrid Artes Digitales, responsable de otras producciones estrenadas en Matadero Madrid, entre ellas 'Tutankamón', 'Pompeya', 'Titanic' y 'Cleopatra'.

El equipo acumula más de una veintena de premios internacionales, entre ellos el Telly de Oro en la categoría de Experiencias Inmersivas concedido a 'Cleopatra'.

La nueva exposición continuará esta línea de propuestas audiovisuales, aunque en esta ocasión el foco se desplazará hasta uno de los grandes relatos de la literatura occidental y su protagonista, condenado a navegar durante años antes de alcanzar su destino.

HORARIOS, PRECIOS Y CÓMO LLEGAR

'La Odisea, el viaje inmersivo' se estrenará el 18 de septiembre de 2026 en la Nave 16 de Matadero Madrid, situada en el número 8 de la plaza de Legazpi.

Podrá visitarse de 10 a 20 horas de martes a jueves y los domingos. Los viernes y sábados el horario se ampliará hasta las 21.00 horas, mientras que los lunes permanecerá cerrada.

La entrada general tendrá cuatro precios en función del día y la franja horaria elegidos: 14,90 euros durante el Día del Espectador y tarifas de 19,90, 22,90 y 24,90 euros en las categorías Ítaca, Egeo y Olimpo, respectivamente.

También hay precios especiales para el público infantil y otros colectivos, así como a grupos de más de 10 personas. La organización mantiene hasta el 31 de agosto una preventa con un descuento del 10% en las sesiones señaladas en el calendario.

La estación de metro más cercana es Legazpi, correspondiente a las líneas 3 y 6 y situada a unos cinco minutos a pie. También se puede llegar a la exposición mediante las líneas de autobús 6, 8, 18, 19, 45, 62, 78 y 148, así como a través del servicio de BiciMAD.