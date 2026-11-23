Numerosas personas portan pancarta con lema 'Profes entre rejas. Delito: enseñar a tener ideas propias' durante una manifestación de estudiantes y una concentración con motivo de la huelga indefinida de educadores, frente a la Consejería de Educación de l - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la petición de medidas cautelarísimas urgentes solicitadas por el comité de huelga de educación el pasado viernes para suspender la orden de la Consejería que dirige Mercedes Zarzalejos que amplía los servicios mínimos en centros educativos no universitarios durante la huelga, además de fijar este jueves como plazo para que la Comunidad de Madrid presente sus alegaciones.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM señala en un auto, fechado este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, que "no aprecia circunstancias de especial urgencia" para dar salida a la petición sindical porque la ejecución de la orden regional "no determina que su ejecución vaya a producir perjuicios, ni que estos sean irreparables".

El TSJM añade que los sindicatos "ni siquiera precisan cuáles son las jornadas lectivas inmediatas a las que vayan a aplicarse estos servicios mínimos" al limitarse a manifestar que se trata de una huelga convocada a partir del 14 de octubre, "sin expresar las jornadas concretas en que se desarrolla", de modo que no es posible adoptar las cautelares. No ocurrió así en la huelga general del 11N, como exponen, al tratarse en aquel caso de una única jornada de huelga.

Los sindicatos alegaban la urgencia en que "la orden ya produce efectos porque las jornadas, fechas y las designaciones de servicios mínimos así como la modificación de las funciones de los mismos son inmediatas", de modo que "la prestación obligatoria de las sesiones afectadas durante esas jornadas no podría recuperarse mediante una sentencia posterior". A lo que añadían que la ampliación de los servicios mínimos hasta alcanzar "el 90% del horario lectivo del grupo de bachillerato no está justificado y en la práctica elimina los efectos de la huelga".

El Ejecutivo autonómico tendrá hasta las 15 horas de este jueves para presentar sus alegaciones. Contra el auto cabe recurso de reposición.

Tras conocer el auto del TSJM, el comité de huelga ha explicado en un comunicado que la orden de servicios mínimos "sigue en vigor y el recurso sigue su curso". "Desde el Comité de Huelga Mixto seguimos defendiendo el derecho de huelga del profesorado", han destacado.