Interior de la tuneladora Mayrit - EUROPA PRESS

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tuneladora Mayrit, encargada de perforar el túnel de la ampliación de la Línea 11 de Metro que conectará Plaza Elíptica y Conde de Casal, encara ya los últimos 1.400 metros que le separan para llegar a su punto de destino en esta última zona.

La máquina, de 98 metros de longitud y 1.500 toneladas, comenzó a excavar en el pasado mes marzo los 5.593 metros que separan la futura estación de Comillas de Conde de Casal, mientras que los restantes 679 metros hasta llegar a Plaza Elíptica se completaron mediante el método tradicional de 'pico y pala'.

La máquina, con una cabeza de corte que dispone de 54 discos o 'rippers', 172 picas y 24 rastreles, y afronta ya su etapa final, tras haber alcanzado Atocha a finales de octubre. En concreto, la perforadora tiene que completar los 1.400 metros que le restan hasta Conde de Casal para poner fin al túnel de 6.626 metros que unirá este punto con Plaza Elíptica.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García Gómez, ha visitado este martes las obras ejecutadas por la tuneladora Mayrit y ha presenciado la colocación de uno de los anillos de hormigón que forman el revestimiento del túnel.

Fabricada en Schwanau, Alemania, este avance de la ingeniería perfora al túnel a la vez que va colocando cada una de las siete piezas de hormigón (dovelas) que conforman cada anillo del revestimiento y que quedan perfectamente ensambladas tras el proceso.

En concreto, la máquina las recoge mediante un brazo mecánico cada una de las piezas, de unas 5,7 toneladas de peso, y las encaja una a una hasta cerrar la circunferencia. Una vez comprobada su posición, se rellena con mortero el espacio entre la estructura y el terreno para evitar huecos y asegurar su apoyo.

Además, los trabajos cuentan con un sistema de monitorización que registra en tiempo real el funcionamiento de la tuneladora y la respuesta del terreno y de los edificios situados sobre el recorrido, con miles de sensores y puntos de control permiten detectar variaciones y supervisar las condiciones de seguridad durante la ejecución.

Durante su visita, el consejero ha detallado que Mayrit ha perforado ya unos 3.900 metros de túnel y avanza a un ritmo superior al previsto inicialmente, de modo que está previsto que finalice sus trabajos en el primer trimestre de 2027. En el día de ayer, por ejemplo, alcanzó los 42 metros excavados y veintitantos anillos colocados, frente a una previsión inicial de entre 15 y 20 metros diarios.

"Estamos comprobando cómo ese esfuerzo en creación de esa infraestructura nos va a permitir en muy poco tiempo, en el primer trimestre de 2027, finalizar lo que es la obra del túnel y a partir de ahí haremos toda la obra de infraestructura y toda la obra civil que nos permita inaugurar posteriormente esta nueva línea", ha destacado el consejero, que ha apuntado a finales de 2027 o principios de 2028 como fecha prevista.

Tras completar el túnel, está previsto que Mayrit, con una vida útil de unos 8 kilómetros, sea extraída y desmontada por piezas junto a la M-30, en la zona del puente de la A-3, frente a Conde de Casal. Antes deberá horadar la zona del antiguo cauce del arroyo Abroñigal, soterrado con la construcción de la vía de circunvalación, uno de los retos del proyecto. Para ello, se utilizará la denominada perforación horizontal dirigida (PHD), un tratamiento "en forma de paraguas" con hormigón para reforzar el terreno antes de que avance el túnel.

La ampliación de la Línea 11 busca configurar una gran diagonal de transporte público que atraviese Madrid de suroeste a nordeste, con unos 33 kilómetros de recorrido, 20 estaciones y conexión con siete intercambiadores. La ampliación entre Plaza Elíptica y Conde de Casal incorpora cinco estaciones: Comillas y Madrid Río, de nueva construcción, y Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal, que permitirán enlazar con otras líneas. Todas dispondrán de ascensores e itinerarios accesibles.