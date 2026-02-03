El turismo internacional impulsa la ciudad de Madrid hasta un récord de 17.896 millones de euros de gasto en 2025

Archivo - Varias personas esperan con maletas y observan los carteles de salidas, en la estación de Chamartín Clara Campoamor, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El turismo aportó a la ciudad de Madrid 17.896 millones de euros en gasto internacional durante 2025, lo que supone un incremento del 11% respecto a 2024 y del 71% en comparación con 2019, alcanzando así su mejor registro histórico, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La capital recibió el pasado año 11,2 millones de visitantes y contabilizó 23,8 millones de pernoctaciones, un 2,5% más que en 2024. Los turistas internacionales representaron el 59% del total de visitantes y concentraron el 66% de las pernoctaciones.

Además, el gasto medio por persona se situó en 1.964 euros, un 8% más que en 2024, mientras que el gasto medio diario alcanzó los 305 euros. La estancia media fue de 2,12 noches, lo que supone un aumento del 1,7% interanual.

Estados Unidos se mantuvo como el primer mercado emisor internacional, con 1,1 millones de visitantes, seguido de Italia, Francia, Reino Unido y México. Destacó especialmente el crecimiento de los mercados iberoamericanos, con incrementos significativos en Argentina y Brasil, que consolidaron 2025 como un ejercicio clave para el turismo intercontinental latino.

GENERADOR DE VALOR PARA LA CIUDAD

"Madrid ha demostrado que el turismo puede crecer en calidad y, al mismo tiempo, generar valor para la ciudad", ha subrayado la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, quien ha destacado además que el aumento del gasto por visitante refleja la capacidad de la capital para atraer a un turismo que valora la cultura, las experiencias y el estilo de vida urbano.

El sector hotelero, tal y como ha trasladado el Ayuntamiento en un comunicado, continuó siendo uno de los pilares del turismo madrileño, con 79.341 plazas distribuidas en 306 establecimientos, que generaron empleo para 12.557 personas, 465 más que en 2024. Este incremento del empleo evidencia el impacto positivo del turismo en la economía local.

La conectividad aérea fue otro de los factores clave del crecimiento turístico, según destaca el Consistorio. El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas alcanzó en 2025 los 68,1 millones de pasajeros, un 3% más que el año anterior, con 447 rutas que conectan la capital con 217 destinos en 76 países.