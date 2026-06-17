El Turno de Oficio del ICAM supera seis millones de actuaciones en 30 años y reclama reformar la ley

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MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Turno de Oficio del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha superado los seis millones de actuaciones en los treinta años de vigencia de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, con más de 3,47 millones de designaciones de letrado y más de 2,55 millones de asistencias al detenido.

El ICAM ha presentado estos datos en el informe 'Tres décadas de justicia gratuita en Madrid', según ha informado la institución en una nota de prensa, en la que ha analizado la evolución del servicio desde 1996 y ha advertido de los principales desafíos del sistema, como el aumento de la litigiosidad, la presión sobre los profesionales y la necesidad de actualizar el marco legal.

Los datos han reflejado la consolidación de la justicia gratuita como uno de los principales instrumentos de acceso a la justicia. Solo en 2025, el Turno de Oficio ha tramitado cerca de 145.000 solicitudes, ha realizado 162.673 designaciones de letrado, ha prestado 120.184 asistencias a personas detenidas y víctimas y ha organizado 37.125 guardias de 24 horas, el valor más alto de la serie histórica.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha afirmado que "el sistema ha demostrado su capacidad para responder a una demanda creciente sin renunciar a los estándares de calidad exigibles a un servicio esencial para el Estado de derecho", si bien ha subrayado la necesidad de adaptarlo a la realidad actual para garantizar su sostenibilidad.

El informe ha destacado que la tasa de quejas de los usuarios nunca ha superado el 1,3% y ha descendido hasta el 0,7% en 2025, pese al incremento continuado de la actividad, mientras que servicios como las guardias y la asistencia al detenido se han triplicado desde 1996.

Por su parte, el diputado responsable del Turno de Oficio del ICAM, Juan Manuel Mayllo, ha advertido de las condiciones en las que se presta el servicio y ha reclamado una financiación adecuada. "La justicia gratuita es un derecho de la ciudadanía, no una carga que deba sostenerse sobre retribuciones insuficientes", ha señalado.

EVOLUCIÓN Y CAMBIOS DEL SISTEMA

El estudio ha identificado varias etapas en la evolución del Turno de Oficio, con una fase inicial de implantación entre 1996 y 2001, un periodo de crecimiento intenso entre 2002 y 2009, un descenso durante la crisis económica y una recuperación desde 2015 que ha llevado a máximos históricos en 2024 y 2025.

Asimismo, ha señalado que el aumento de la actividad no responde solo al crecimiento de la población, sino también a una mayor litigiosidad y a cambios sociales y jurídicos, así como a la ampliación de los ámbitos de protección.

Entre los ejemplos, ha destacado el incremento de las designaciones en violencia de género, que han pasado de 2.793 en 2003 a 13.874 en 2025.

DESAFÍOS Y REFORMA LEGAL

El informe ha identificado retos en materia de sostenibilidad, como el descenso del 11,9% en el número de letrados adscritos desde 2016, lo que ha incrementado la carga de trabajo por profesional en un 51% en la última década.

También ha advertido de la pérdida de poder adquisitivo en los baremos, con ejemplos como la guardia ante la Audiencia Nacional, que ha pasado de 150 euros en 2003 a 170,25 euros en 2026, frente a una inflación acumulada superior al 65%.

En este contexto, el ICAM ha considerado necesario abordar una reforma de la Ley 1/1996 para adaptarla a la realidad actual, incluyendo la actualización de los baremos, la garantía de retribución de todas las actuaciones y la revisión de los umbrales de acceso.

Asimismo, ha señalado que los baremos de la Comunidad de Madrid se sitúan por encima de los estatales y han evolucionado de forma más favorable en los últimos años gracias al Plan de Mejora 2024-2027.

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS

La presentación del informe ha marcado el inicio de un programa de actividades con motivo del 30 aniversario de la ley, con iniciativas para acercar el Turno de Oficio a la ciudadanía y reivindicar mejoras en las condiciones de los profesionales.

Estas acciones culminarán el próximo 10 de julio con un acto institucional de reconocimiento a los profesionales del Turno de Oficio.