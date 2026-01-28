La UAM suspende sus clases por el temporal y el campus de Colmenarejo de la UC3M cancela las de la mañana

Un trabajador despeja la nieve, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha suspendido todas las actividades lectivas de este miércoles por motivos de seguridad ante la nevada que está afectando especialmente al norte de la región, mientras que el campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III (UC3M) ha cancelado de momento las clases de la mañana.

A través de las redes sociales, la UAM ha recomendado a los estudiantes no acudir a los campus hasta nuevo aviso. Las personas que ya se hayan desplazado deberán abandonarlos y, en la medida de lo posible, continuar su actividad mediante teletrabajo.

Asimismo, ha pedido a la comunidad universitaria que permanezca atenta a los canales oficiales para futuras actualizaciones y agradecemos su comprensión y colaboración y que se extremen las precauciones durante el temporal.

En el caso de la UC3M, el campus de Colmenarejo ha anulado las clases en horario de mañana debido a la situación meteorológica. Se prevé que haya actividad y clases por la tarde. El centro universitario ha pedido a los estudiantes estar atentos al correo por cualquier novedad.

Las otras cuatro universidades públicas no han suspendido clases, aunque sí han cancelado el acto de Santo Tomás de Aquino de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en Móstoles por el temporal, al igual que el que estaba programado en la Universidad Politécnica (UPM).