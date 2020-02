UGT alerta de deficiencias en Anatomía Patológica del Marañón y el centro asegura que la seguridad está garantizada

Publicado 21/02/2020 18:53:06 CET

UGT ha criticado la condiciones de las instalaciones del servicio de Anatomía Patológica del Hospital Gregorio Marañón con "deficiencias" de iluminación, ventilación y climatización.

Por su parte, el centro hospitalario ha subrayado que este servicio se encuentra en un proceso de "renovación y modernización constante" para su adaptación a las nuevas técnicas y procedimientos de diagnóstico.

Aparte, fuentes del hospital indican a Europa Press que el Servicio de Prevención y Riesgos Laborales del propio centro ha medido en varias ocasiones la exposición ambiental a agentes químicos y en todas ellas los resultados están dentro de los estándares establecidos por la normativa vigente.

Frente a esta visión, desde el sindicato detallan que la sección de Anatomía Patológica del Hospital, con más de 25 años de antigüedad, cuenta con aparatos "arcaicos" en una instalación donde trabajan médicos residentes, más de una decena de facultativos especialistas y más de 25 técnicos superiores especialistas en anatomía.

UGT denunció ante Inspección de Trabajo el pasado agosto que no funcionaban ninguna campana de seguridad biológica, la carencia de mesas de tallado con aspiración de caudal adecuado, pues de las ocho que deberían estar dotadas solo funcionaban dos.

También relataba en su escrito que de los ocho micrótomos necesarios operaban adecuadamente dos y que no se garantiza la reposición de los Equipos de Protección Individual (EPIS) necesarios. Además, apuntaba a que no existía un espacio concreto de almacenaje de residuos y materiales de desecho por lo que se distribuían en los pasillos de las diferentes plantas. A ello sumaba que el sistema de extracción al Xileno no funciona y por ello los empleados se veían obligados a usar los EPIS.

Por su parte, la Inspección de Trabajo expone en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que giró una visita al centro hospitalario que el sistema de extracción en el laboratorio de tinción y citología no funcionaba, por lo que debía corregirse. Además, pautaba que se utilizaran los EPIS cuando se vertiera xileno para evitar inhalación.

"No funciona la campana de seguridad biológica por lo que deberá ser cambiada. En el laboratorio de histología (anatomía patológica, una de las mesas de tallado no funciona el sistema de extracción y no hay mesas suficientes para los puestos de trabajo", recogía el análisis de Inspección.

PROCESO DE NORMALIZACIÓN

Por su parte, desde el Hospital inciden en que el servicio se encuentra en proceso de normalización y cuenta con una "avalada reputación" acreditada con la certificación ISO 9001. Así, han enfatizado que desde el año 2015 cuenta con un sistema innovador de trazabilidad de la muestra durante todo el proceso "que garantiza la seguridad del mismo".

Desde año 2017, han apuntado desde el centro, se han incorporado dos procesadores de tejidos, un teñidor automático de preparaciones con sistema estanco y extracción al exterior; además desde el año 2017 se están renovando los microtomos, incorporando cuatro nuevos; también se han adquirido nueva placas termostáticas, un dispensador de parafina, una cetrífuga de citometría y una balanza de precisión, entre otro aparataje.

Además, han asegurado que el Servicio de Prevención y Riesgos Laborales del propio centro ha medido en varias ocasiones la exposición ambiental a agentes químicos y en todas ellas los resultados "están dentro de los estándares establecidos por la normativa vigente".

También han explicado que los EPIS necesarios están a disposición de los trabajadores y se cuenta con tres campanas de extracción debidamente validadas.

Asimismo, han aseverado que el Servicio de Anatomía Patológica cuenta con un espacio cerrado con extracción forzada al exterior y acceso restringido para el almacenamiento de los residuos biológicos contaminados con formol.

"En ese proceso continuo de renovación, el Hospital Gregorio Marañón está desarrollando los pliegos necesarios conforme a la legalidad vigente para la licitación de la adjudicación de nuevo equipamiento para este servicio", han concluido desde el centro hospitalario.