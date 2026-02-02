UGT y CCOO condenan la primera muerte por accidente laboral del año frente al Ayuntamiento de Madrid: "Era evitable"

Concentración de UGT Madrid y CCOO Madrid contra las muertes por accidentes laborales frente al Ayuntamiento de la ciudad. - EUROPA PRESS

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT y CC.OO. han realizado una concentración este lunes frente al Ayuntamiento de Madrid para expresar su "repulsa" por la muerte del primer trabajador fallecido este año a causa de un accidente laboral en la región tras caer de una altura de ocho metros en una obra en el distrito de Moncloa-Aravaca, un suceso que los sindicatos consideran que era "evitable".

La víctima, un hombre de 53 años, fue encontrado inconsciente por los sanitarios y en parada cardiorrespiratoria, situación que no pudieron revertir y que llevó a la confirmación de su fallecimiento el pasado miércoles alrededor de las 15.20 horas. Las causas del accidente están siendo investigadas por la Policía Municipal de Madrid.

Durante la concentración se ha guardado un minuto de silencio y se ha leído un manifiesto conjunto por parte de ambos sindicatos, mediante el cual han trasladado su "dolor y pésame" a la familia y amigos del fallecido y han denunciado que "las empresas de la Comunidad de Madrid no están adoptando las medidas necesarias para evitar estas tragedias".

"Son responsables de todas y cada una de ellas. No vamos a mirar hacia otro lado mientras se siguen perdiendo vidas. Nuestra prioridad es clara, garantizar entornos de trabajo seguros. Por eso exigimos el cumplimiento estricto y riguroso de la ley de prevención de riesgos laborales", ha manifestado el secretario de Salud Laboral de CCOO Madrid, Carlos Giménez Caminero.

Según datos oficiales de la Comunidad de Madrid, durante el año pasado se produjeron nueve accidentes mortales como consecuencia de caídas en altura, todos ellos "evitables", según el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Madrid, Pedro Fuentes, si se hubiera hecho "una correcta evaluación de riesgos laborales y si la planificación preventiva estuviera bien detallada".

"A la empresa le exigimos formación continua. Surgen nuevas circunstancias, nuevas situaciones que deben de ser analizadas y puestas en prevención para que no ocurra absolutamente nada, sobre todo la formación a los empresarios y responsables, puesto que tienen que ser conocedores de primera mano de cuáles son los riesgos reales que hay en sus centros de trabajo y a lo que están sometidos sus trabajadores y trabajadoras", ha manifestado.

Ambos sindicatos han hecho un "llamamiento urgente" a las administraciones públicas y a las autoridades competentes para que "actúen con firmeza, intensifiquen la vigilancia y sancionen a quienes la incumplen" porque "el trabajo no puede costar la salud".