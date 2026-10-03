Último fin de semana para ver 'El imperativo categórico' en el Teatro de la Abadía

Sandra Monclús y Xavi Sáez, actores de 'El imperativo categórico' - TEATRO DE LA ABADÍA

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Kant, Kafka, crisis de la vivienda, mujeres invisibilizadas y precariedad laboral y moral se despiden este fin de semana de las tablas del escenario del Teatro de la Abadía en las últimas representaciones de 'El imperativo categórico'.

La obra de Victoria Szpunberg e interpretada por Sandra Monclús y Xavi Sáez se exhibirá por última vez en la Sala José Luis Alonso, después de haber llegado el pasado 17 de septiembre al teatro.

"'El imperativo categórico' es la historia de una mujer de mediana edad, que es profesora de filosofía, experta en ética kantiana y que, de repente, se encuentra con una serie de hostilidades, de obstáculos que, sin haberse nunca planteado ni imaginado, la llevan al margen del sistema", ha explicado la directora en declaraciones a Europa Press.

Obstáculos sociales que, como ha recalcado Szpunberg, están a la orden del día: "Cada vez la apartan más de lo que es su vida, de lo que es una vida común. Por ejemplo, le llega un burofax que le dice que tiene que abandonar el piso. Creo que esto nos resuena dramáticamente".

De hecho, la obra parte de la experiencia de la propia autora durante la búsqueda de vivienda. Con esta idea produce un retrato social "ácido e irónico sobre la precariedad laboral en el mundo académico, la crisis de del mercado inmobiliario, la desigualdad de género y la invisibilización a la que la sociedad condena a las mujeres de mediana de edad".

Con un claro trasfondo filosófico que evoca a Immanuel Kant, Frank Kafka y Walter Benjamin, la propuesta pretende que el espectador cuestione "las directrices morales que se imponen socialmente, y cómo construir unas nuevas".

Aun así, como ha asegurado la propia directora, "la obra está escrita en tono de humor", pero sin dejar de lado "la rabiosa actualidad".

UN MONTAJE DE PREMIO

'El imperativo categórico' (Teatre Lliure, 2025) ha ganado el Premio especial del jurado Teatre Barcelona 2024; el Premio Butaca 2024 al mejor texto; el Premio de la Crítica 2024 al mejor texto, mejor actriz y mejor escenografía; el Premio Time Out a la mejor creadora 2024 para Victoria Szpunberg; el Premio Ciudad de Barcelona 2024 de Artes Escénicas para Victoria Szpunberg; el Premio Nacional de Literatura Dramática 2025 para Victoria Szpunberg; y el Premio Lletra d'Or 2025 al texto.

Después del éxito del Imperativo recibió también varios premios por su obra más reciente, La tercera fuga (Teatre Nacional de Catalunya, 2025).