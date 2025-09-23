La unidad móvil de atención a víctimas de trata del Ayuntamiento ha asistido a 676 mujeres en 2025

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, visita la unidad móvil que recorre cada día calles, pisos y clubes en la ciudad con el objetivo de detectar a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La unidad móvil de atención a víctimas de trata del Ayuntamiento de Madrid que recorre cada día calles, pisos y clubes en la ciudad ha asistido a 676 mujeres en 2025.

Así lo ha destacado este martes el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, quien ha visitado este recurso que tiene como objetivo detectar a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual o en contextos de prostitución y proporcionarles asistencia, recoge el Consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento de Madrid ofrece a estas mujeres información y asesoramiento profesional sobre sus derechos y sobre los servicios que puedan dar respuesta a sus necesidades. Tal como ha informado Fernández, entre enero y agosto de 2025 han sido atendidas un total de 676 mujeres. De ellas, 268 son casos nuevos y 408 usuarias con las que se mantiene la intervención iniciada con anterioridad.

En el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el delegado ha condenado esta forma de violencia contra las mujeres "que vulnera sus derechos y que atenta contra su libertad, dignidad y seguridad". Al mismo tiempo, Fernández ha puesto en valor los recursos municipales que brindan a estas mujeres protección, acompañamiento y herramientas para que puedan superar la violencia sufrida, recuperar su autonomía y construir un futuro alejado de la prostitución.

EQUIPO CON CUATRO TRABAJADORAS SOCIALES Y DOS MEDIADORAS

La unidad móvil cuenta con un equipo profesional formado por cuatro trabajadoras sociales y dos mediadoras interculturales que realizan, de lunes a domingo, un acercamiento a los espacios abiertos (vía pública) y cerrados con presencia de mujeres víctimas de trata. Sobre terreno, trabajan para establecer un vínculo positivo y de confianza con ellas que les permita conocer sus demandas y para reducir el daño y los riesgos asociados a la situación de violencia que viven.

Cuando las mujeres se sienten preparadas son derivadas al Centro de Atención Integral Concepción Arenal (914 680 853), recurso en el que está integrada la unidad móvil. Allí se diseña un plan de intervención individualizado que respeta los tiempos de las usuarias, reciben asistencia social, psicológica y jurídica, y, además, se desarrollan itinerarios formativos que facilitan su acceso al mercado laboral, mediante programas propios y con la colaboración de la Agencia para el Empleo, paso fundamental para conseguir su integración e independencia económica.

La unidad móvil también desempeña un papel clave en la actuación ante situaciones de emergencia. Activa los protocolos correspondientes cuando se producen urgencias sanitarias o agresiones y gestionan el ingreso de las mujeres en los recursos de alojamiento protegidos del Consistorio. Además, trabaja de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con entidades.

Entre enero y agosto de 2025, la unidad móvil ha llevado a cabo 2.132 atenciones: 1.073 en pisos, 831 en la calle y 228 en pisos. Estas actuaciones permitieron atender a 676 mujeres y derivar a 139 de ellas al centro Concepción Arenal. En 2024, se realizaron 1.504 intervenciones en pisos, 1.171 en calle y 391 en clubs. Ese año fueron atendidas 856 mujeres, de las cuales 371 fueron casos nuevos.

OTROS RECURSOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA

En 2021, el Ayuntamiento de Madrid reforzó la atención a mujeres víctimas de trata con la apertura del centro de emergencia Mariana Pineda (900 10 26 40), un recurso pionero en España que garantiza una respuesta inmediata a las situaciones de urgencia, proporcionando a estas mujeres y a sus hijos un alojamiento protegido. Dispone de 15 plazas de acogida temporal y las usuarias reciben acompañamiento profesional para desvincularse de proxenetas y explotadores.

Asimismo, el Consistorio dispone de otros dos recursos de alojamiento protegido para estas mujeres: Casa Pandora, con 10 plazas de larga estancia, y ocho plazas en viviendas de semiautonomía.

La Red municipal de atención a víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid "es la más completa de España". Está compuesta por recursos asistenciales y de alojamiento protegido dirigidos a mujeres víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja o expareja, de violencia sexual o de trata. En 2024, se ejecutaron más de 14 millones de euros en los servicios de prevención, detección, atención y reparación de la violencia, el doble que en 2018. Además, en 2025, el presupuesto se ha incrementado un 12 %, alcanzado los 16 millones de euros.