Unidas Podemos ve "necesario" un pacto social estatal para acabar con delitos de odio y acompañar a entidades

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Feminismo y LGTBI en la Comunidad de Madrid, diputada en la Asamblea, Paloma García Villa, ha trasladado la apuesta de su partido por un pacto social estatal para acabar con los delitos de odio y acompañar a las entidades en esta tarea.

Fue en el marco de una reunión con la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intrasexuales (Felgtb+), que se produjo ayer con los diputados de Más Madrid, Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos a nivel estatal y miembros del Ministerio de Igualdad.

En declaraciones a Europa Press, Paloma García Villa ha explicado que un pacto de estas características es "muy necesario" para acabar con los "delitos de odio a colectivos vulnerables LGTBI, personas racializadas o con discapacidad.

Actualmente, tanto en el conjunto de España como en Madrid, la parlamentaria ha lamentado que se esté viendo un aumento de estos delitos de odio que no tienen cabida en esta sociedad. "Hay que pararlo por todas las vías. Los partidos vamos a seguir trabajando para acompañar activamente a las entidades", ha indicado, al tiempo que ha apostado por que se actúe en "consenso" entre todas las instituciones para acabar con esta lacra.

Según ha explicado, lo que pretenden con un pacto de estas características es que se apruebe la ley para personas trans, LGTBI, una antiracista de igualdad y trato, así como hacer estudios para poder identificar los delitos de odio y las consecuencias.

Desde Más Madrid, el diputado regional Eduardo Fernández Rubiño ha indicado que lo que se trata con el pacto a nivel estatal es de "combatir delitos de odio ante el repunte de las cifras" que se niegan a "naturalizar". "La extremaderecha ha puesto en la diana a determinados colectivos LGTBI y racializados con discursos inaceptables en una democracia, buscando retrotraernos en derechos", ha sostenido.

Colectivos LGTBI, de personas sin hogar, migrantes, gitanas y con discapacidad se unieron ayer a propuesta de FELGTBI+ para alcanzar "un pacto social" y reclamar "un pacto de Estado contra los delitos de odio".

"Este es un primer paso para que España siga siendo el lugar de respeto y diversidad que siempre ha sido, donde toda la ciudadanía podamos vivir sin riesgo y sin miedo", declaró la presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil.

Los participantes en la reunión también pidieron que "se aceleren" tanto la ley trans y LGTBI como la de igualdad de trato y no discriminación "para combatir la lacra del odio". "No podemos dormirnos porque los discursos de odio no solo están en la calle, ya están en las instituciones y contra eso tenemos que combatir", remarcó Sangil.

En concreto, han creado una mesa operativa para elaborar el documento que será la base del pacto social y que esperan tener terminado en seis meses. Asimismo, seguirán trabajando desde la mesa promotora y sumando a otros colectivos que también sufran discriminación.