Unión de Agricultores de Comunidad pide ayuda para afectados del incendio y traslada sus necesidades a la Administración

UGAMA moviliza ayuda urgente para los ganaderos afectados por el incendio de la Sierra Oeste y traslada sus necesidades a la Administración. - UGAMA

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (Ugama) ha pedido ayuda urgente para los ganaderos afectados por el incendio de la Sierra Oeste y ha trasladado sus necesidades a la Administración.

Así lo ha trasladado la asociación en un comunicado este lunes en el que ha señalado que mantienen una comunicación permanente con la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad para trasladar las necesidades del sector y coordinar las actuaciones necesarias.

Destaca que la prioridad en estos momentos es "garantizar que ningún ganadero se quede sin los recursos básicos" para atender a sus animales, mientras continúa la valoración de daños en explotaciones, infraestructuras y medios de producción.

Su presidente, Carmelo Ramírez Uceda, se ha desplazado hasta el lugar de los incendios para trasladar un camión de forraje destinado a ganaderos que han perdido el alimento para sus animales, así como un generador.

Ugama ha agradecido la colaboración y disponibilidad del director general, Ángel de Oteo, por su implicación desde el primer momento en la atención de esta emergencia. "En momentos como este lo importante es estar al lado de los agricultores y ganaderos, escuchar sus necesidades y actuar para que la ayuda llegue donde es más urgente", ha subrayado Ramírez.

En este sentido, ha insistido en que lo "más importante" es estar al lado de quienes lo han perdido todo y trabajar juntos para que las explotaciones se puedan recuperar "cuanto antes".

Por todo ello, Ugama solicita a todos los afectados a trasladar sus demandas a la organización para poder canalizarlas y seguir trabajando junto a la Administración en la recuperación de las explotaciones.

Consideran que es "muy pronto" para poder valorar los daños, pero ha insistido en que lo ha que ha ocurrido, o lo que está ocurriendo, es "una catástrofe sin precedentes". "Hay muchos productores que lo han perdido todo en municipios como Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Navas del Rey, San Martín de Valdeiglesias, Robledo de Chavela o Villa del Prado", han recordado desde la asociación.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha actualizado este lunes la superficie afectada por los incendios que se sitúa en torno a 25.000 hectáreas quemadas en la región, aunque la medición definitiva deberá realizarse una vez finalice la emergencia.