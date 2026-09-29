Urbagestión, que "siente en alma" lo ocurrido con Maricarmen, agradece la "dedicación y profesionalidad enorme" de EMVS

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atiende a los medios de comunicación, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Almeida ha informado del acuerdo alcanzado sobre la vivienda en la que residía Maricarmen. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Urbagestión, la empresa propietaria de la vivienda en la que ha residido durante 71 años la octogenaria Maricarmen Abascal, ha asegurado que "siente en el alma" lo ocurrido con la anciana y ha agradecido la "dedicación y profesionalidad enorme" de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), que ha posibilitado el acuerdo, además de expresar el "sincero aprecio y agradecimiento" al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y su equipo, han trasladado fuentes municipales.

En un mensaje de Urbagestión al Ayuntamiento de Madrid, la empresa ha querido trasladar este "aprecio y agradecimiento al alcalde Almeida y su equipo". "Es un lujo", han asegurado. "Sentimos en el alma que esta situación hubiera desembocado en una crisis y fuera detonante de un movimiento tan grande y manipulado que pudiera perjudicar su gestión", han reseñado en el mensaje.

Creen desde Urbagestión que "el trabajo y desempeño de la EMVS merece una mayor difusión" y más cuando han podido conocer de cerca a su dirección y el trabajo que desarrollan "con dedicación y una profesionalidad enorme".

"Cuando uno se aproxima a una Administración local que trabaja tan bien recupera el ánimo y la esperanza. Un millón de gracias", acaban el mensaje dirigido al Ayuntamiento.