Usuarios de centros deportivos municipales exigen "solución" ante falta de monitores y cancelación de clases

El Consistorio defiende que trabaja para cubrir la actividad hasta que se solucionen los procesos de estabilización

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fútbol, natación, aquagym, fitness, ciclo, tenis, pilates o crosstraining son algunas de las actividades que ofrecen los centros deportivos municipales del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, varias de ellas están sufriendo desde hace meses cancelación de clases ante la falta de monitores.

Teresa Sanz, es una de las usuarias afectadas del centro de Hortaleza, acudía con su hijo a natación y aquagym por prescripción médica. En noviembre, una monitora le avisó que por el proceso de estabilización del personal "podrá haber percances en el desarrollo de actividades". Durante los últimos meses no ha podido practicar este deporte.

"Desde el centro no nos han comunicado que iba a suceder esto. Las clases de mi hijo eran fijas y las mías dependían de las vacantes que había. Hace un mes iba a tener una clase, pero unas horas antes me lo cancelaron. Mandé correos para pedir que vuelvan a activar las clases y me pidieron mantener la calma. Esta semana mi hijo vuelto a tener clases de natación, pero continúa la mala organización", explica en declaraciones a Europa Press.

Según el mensaje del CDM de Hortaleza, el proceso de estabilización del personal en el que están inmersas las administraciones, incluido el Ayuntamiento de Madrid, ha producido "un desajuste" en sus plantillas, lo que ha afectado a las programaciones de los centros.

"Aún tenemos pendiente la incorporación de nuevos monitores deportivos. La idea es mantener la programación de actividades deportivas que se venían desarrollando en el centro con anterioridad al proceso de estabilización de empleo e inclusive mejorarla, gracias a vuestras aportaciones. No obstante, tendremos en cuenta el interés por la actividad para su pronta incorporación en la programación de actividades deportivas ofertadas por el centro", reza el correo del trabajador del centro municipal.

"NOS HEMOS QUEDADO SIN OPCIÓN"

Teresa remarca que esta situación "provoca mucho descontrol a las familias" e insiste en que "están pagando por un servicio que ya no funciona". Por ello, teme que podría haber detrás "una privatización". Misma opinión mantiene Mónica, también usuaria del CMD de Hortaleza, que afirma que desde finales de noviembre "nunca más tuvo fitness acutatico".

Su hijo está inscrito en el Centro Deportivo Municipal Antonio Díaz Miguel, en el distrito de Tetuán, para recibir clases de natación. Sin embargo, debido a la falta de profesores, se ha suprimido la actividad de las 18 horas y no puede llegar al de las 17.30 horas, la única que el servicio ofrece.

"Lo apunté para que comenzara a nadar y se inicie en las actividades acuáticas. No obstante, con esta situación nos hemos quedado ya sin opción. No nos podemos ir a un sitio privado porque las plazas están agotadas. Seguramente dejemos de ir al centro municipal", lamenta en declaraciones a Europa Press.

PSOE DENUNCIA QUE HAY MÁS CENTROS EN LA MISMA SITUACIÓN

La concejala del PSOE en el Consistorio María Caso llevó este "caos absolutos" en diciembre y en enero ante la comisión de Cultura, Turismo y Deporte, donde denunció que "miles de usuarios" de Arganzuela, Villa de Vallecas, Salamanca o Ciudad Lineal "se han visto afectados por la cancelación de clases o cursos y una plantilla de trabajadores que está extasiada y con un profundo malestar".

"El proceso de estabilización busca resolver el problema de la interinidad, pero el Ayuntamiento lo hizo en diciembre, que es el peor mes. Deberían haberlo realizado en los últimos años. Los directores de centros deportivos no tenían previsiones y se han dejado muchos lugares cerrados", lamenta en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, subraya que el deporte es "un derecho y una actividad saludable" y que con esta situación "se está perdiendo mucha gente que en el futuro se irán a centros privados". Al hilo, critica la "nefasta gestión" del Gobierno municipal y recalca que la plantilla que "sostiene a la ciudad está extasiada doblar jornadas".

"Lo que esperamos es que este problema no se replique en los trabajos de verano y que estén precavidos. Los centros deportivos son refugios climáticos y para evitar este caos deberían sacar ya las listas complementarias. Esperemos que hayan aprendido la lección", insiste la edil.

EL AYUNTAMIENTO TRABAJA PARA SOLUCIONAR LA SITUACIÓN

En la comisión de enero, la delegada de Deportes en el Ayuntamiento, Sonia Cea, respondió que "desde septiembre" el Consistorio está trabajando para "cubrir la actividad a través de clubes deportivos o federaciones hasta que se solucionen estos procesos de estabilización" y culpó al Gobierno de España por esta situación.

"Estamos haciendo formación para monitores deportivos, sobre todo para deportes relacionados con raqueta, que son los que tienen más riesgo. Además, estamos realizando una modificación de las programaciones de los monitores deportivos y de los preparadores físicos. Estas medidas son provisionales hasta que finalicen los procesos de estabilización", aseguró.

Desde el Área de Economía, Innovación y Hacienda, encargada del personal de los centros deportivos, insisten a Europa Press que, a pesar de las "múltiples complejidades" técnicas que conlleva este proceso y de los cambios y renovación del personal, se ha optado por mantener en funcionamiento las instalaciones deportivas durante su desarrollo. También destacan que "están logrando mantener la prestación del servicio a la ciudadanía".

"Gracias al esfuerzo adicional de todo el personal de las instalaciones, así como del personal que gestiona el proceso en el que estamos incursos, se está consiguiendo mantener operativas las instalaciones con inevitables distorsiones temporales hasta que la situación vuelva a la normalidad en el menor tiempo posible", añaden.

Durante el pasado año se han llevado a cabo 2.436 contrataciones para estas dependencias: 1.351 contratos a jornada para todo el año entre vacantes y sustituciones; 1.011 contratos para la campaña de verano (de mayo a octubre/noviembre) de los cuales 874 contratos fijos discontinuos y 137 sustituciones del personal de la campaña de verano y además de otras 74 funcionarios interinos.