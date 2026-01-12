Valdebebas culmina sus obras de urbanización después de 20 años de la primera piedra y "condiciones atípicamente duras"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa en un encuentro informativo sobre el fin de las obras en Valdebebas, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras de desarrollo urbano de Valdebebas han finalizado oficialmente este lunes tras la recepción por parte del Ayuntamiento de Madrid de la última vía pendiente, la calle 51, 28 años después de que comenzara a planificarse y 20 de la primera piedra, y tras sobreponerse a "condiciones atípicamente duras".

Este acontecimiento ha sido conmemorado en un acto institucional al que han asistido el presidente de la Junta de Compensación de Valdebebs, César Cort, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, así como la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, y otros representantes del Gobierno de la ciudad.

El proyecto, iniciado en el año 1998 y con la primera piedra colocada en 2006, cuenta con más de 10 millones de metros cuadrados de superficie, de los cuales cinco son zonas verdes, y ya alberga a más de 30.000 personas.

Almeida ha asegurado que este plan "muere de éxito", ya que considera que la Junta "ha conseguido cumplir ejemplarmente sus obligaciones contra viento y marea", pero ha reconocido que, en el futuro, es necesario llegar a resultados "en menos tiempo".

Según ha detallado César Cort, el desarrollo de las obras de urbanización de Valdebebas ha estado marcado por "condiciones atípicamente duras", como "reiteradas caídas del planeamiento por sentencias del Tribunal Supremo" o "la paralización en la concesión de licencias y la falta de tramitación de expedientes", algo que las ha llevado a demorarse 28 años.

El alcalde ha achacado los contratiempos durante al progreso del proyecto a "vicisitudes administrativas" y "decisiones desafortunadas del pasado", refiriéndose al mandato de Manuela Carmena (Ahora Madrid), aunque ha abogado por hacer un "ejercicio de autocrítica".

No obstante, Martínez-Almeida ha alabado el trabajo de la Junta de Compensación en Valdebebas, y ha señalado que infraestructuras como el Hospital Enfermera Isabel Zendal, la futura Ciudad de la Justicia, la Ciudad Deportiva del Real Madrid y el próximo circuto de Fórmula 1 son posibles "gracias a la labor" de esta en los terrenos que gestiona.

Cort ha explicado que "en pocos meses" se iniciará, de mano del Ayuntamiento, la fase de liquidación "más compleja que jamás haya existido", que afectará a más de 6.500 propietarios y 13.000 fincas.