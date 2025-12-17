Vallecas celebra 75 años anexionado a Madrid, con cupón de lotería propio y convencidos de que lo mejor está por llegar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preside la celebración de los 75 años de adhesión de Vallecas a Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vallecas celebra sus 75 años de anexión a Madrid, con cupón de lotería de la ONCE específico y convencidos, en palabra del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "lo mejor está por llegar".

Desde el Centro de Ocio y Asesoramiento Juvenil El Sitio de mi Recreo, la ciudad ha celebrado el acto de conmemoración del 75 aniversario de la adhesión del pueblo de Vallecas a la ciudad de Madrid, una efeméride que se cumplirá el próximo 22 de diciembre, en el que han participado desde el músico Ramoncín, vallecan de adopción desde 1978, hasta quien fuera presidente de la Comunidad Ángel Garrido, vallecano y durante años concejal de Villa de Vallecas.

Acompañado de los concejales de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, y de Puente de Vallecas, Ángel Niño, Almeida ha reconocido a entidades vinculadas a ambos distritos que han trabajado para contribuir al bienestar de la ciudadanía en lo social, asociativo y deportivo.

El alcalde Almeida ha reivindicado que el Madrid actual "se construye desde lo local, desde los barrios" y ha destacado el papel singular de Vallecas, "que encarna la identidad de esta ciudad y sin la cual Madrid no se entiende". "Vallecas es historia pero es, sobre todo, futuro" en un "Madrid que no será universal si no es también vallecana".

PREMIADOS

El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido en el ámbito educativo al CEIP Honduras, ubicado en Villa de Vallecas, por fomentar los valores que acompañan a sus alumnos en su desarrollo personal y como ciudadanos, y a la Coordinadora Infantil y Juvenil Vallecas, que potencia el trabajo de entidades sociales para cambiar las condiciones de vida de la infancia y la juventud, así como de familias en situación de vulnerabilidad del distrito de Puente de Vallecas.

En el ámbito social, se ha reconocido a la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica del Hospital Universitario Infanta Leonor Sureste, ubicado en Villa de Vallecas, y a la Fundación Padre Llanos, por promover la formación, educación e inclusión social de la población juvenil de Puente de Vallecas.

En el ámbito asociativo, el reconocimiento ha ido a la Asociación Vecinal La Unión de la UVA de Vallecas y a la Asociación Alusamen, por los programas de carácter social e integrador, desarrollados en colaboración con las juntas municipales de Villa y de Puente de Vallecas, respectivamente.

En el ámbito deportivo, al Vallecas Club de Fútbol, por la formación técnica de futuros deportistas en el distrito de Villa de Vallecas, y al Club Rayo Vallecano de Madrid SAD, como referente deportivo que ha llegado a convertirse en uno de los principales símbolos de identidad del distrito de Puente de Vallecas.